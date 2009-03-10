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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۹

متکی عنوان کرد:

اراده جدی ایران و تونس برای گسترش مناسبات نوید‌بخش چشم‌اندازی روشن

اراده جدی ایران و تونس برای گسترش مناسبات نوید‌بخش چشم‌اندازی روشن

وزیر بازرگانی تونس که به منظور شرکت در کمیسیون اقتصادی دو کشور در تهران به سر می‌برد، با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متکی دراین دیدار اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده تعمیق و گسترش روابط با تونس در همه زمینه‌ها است.

وی افزود:  ایران در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، نفت و گاز و سایر بخش‌ها دارای تجربه‌های مناسب و کارشناسان توانمندی است که می‌تواند در پروژه‌های توسعه‌ای تونس همکاری نمایند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به موقعیت جغرافیایی تونس گفت: همکاری شرکت‌های تونسی - ایرانی برای فعالیت در حوزه‌های مختلف تولیدی و صدور آن به سایر کشورها می‌تواند در جهت منافع ملی دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی توانمندی دو کشور، مشترکات فراوان و اراده جدی مقامات عالیرتبه ایران و تونس برای گسترش مناسبات را نوید‌بخش چشم‌اندازی بسیار روشن در تحکیم روابط خواند.

وزیر بازرگانی تونس نیز با ارائه گزارشی از دهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور گفت: با امضای توافقنامه تعرفه ترجیحی شرایط برای همکاری‌های تجاری گسترده‌تر خواهد شد.

وی اظهار داشت: موقعیت ممتاز جغرافیایی تونس و روابط تجاری با 50 کشور اروپایی، افریقایی و عربی می‌تواند فرصت مناسبی برای همکاری‌های مشترک تجاری شرکت‌های دو کشور در قالب سرمایه ‌گذاری باشد.

کد مطلب 846884

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