به گزارش خبرگزاری مهر، متکی دراین دیدار اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده تعمیق و گسترش روابط با تونس در همه زمینه‌ها است.

وی افزود: ایران در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، نفت و گاز و سایر بخش‌ها دارای تجربه‌های مناسب و کارشناسان توانمندی است که می‌تواند در پروژه‌های توسعه‌ای تونس همکاری نمایند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به موقعیت جغرافیایی تونس گفت: همکاری شرکت‌های تونسی - ایرانی برای فعالیت در حوزه‌های مختلف تولیدی و صدور آن به سایر کشورها می‌تواند در جهت منافع ملی دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی توانمندی دو کشور، مشترکات فراوان و اراده جدی مقامات عالیرتبه ایران و تونس برای گسترش مناسبات را نوید‌بخش چشم‌اندازی بسیار روشن در تحکیم روابط خواند.

وزیر بازرگانی تونس نیز با ارائه گزارشی از دهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور گفت: با امضای توافقنامه تعرفه ترجیحی شرایط برای همکاری‌های تجاری گسترده‌تر خواهد شد.

وی اظهار داشت: موقعیت ممتاز جغرافیایی تونس و روابط تجاری با 50 کشور اروپایی، افریقایی و عربی می‌تواند فرصت مناسبی برای همکاری‌های مشترک تجاری شرکت‌های دو کشور در قالب سرمایه ‌گذاری باشد.