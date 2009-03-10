یک میلیون و 650 هزار تن گندم در خوزستان تولید می شود

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی برای تولید گندم در استان صورت گرفته که خوشبختانه این تلاشها به بار نشسته و خوزستان به تولید سالانه یک میلیون و 650 هزارتن در سال رسیده که این رقم قابل ستایش است.

وی ادامه داد: البته بروز پدیده خشکسالی در دو سال اخیر در استان ما را تا حدودی از اهداف تولید دور ساخته ولی برنامه ریزیهای صورت گرفته کاهش پیامدهای خشکسالی را به میزان قابل توجهی به همراه داشته است.

موسوی تصریح کرد: در سال 83 خوزستان دارای 26 مجتمع تولیدی کشاورزی بود که با تلاشهای صورت گرفته اکنون این رقم به 76 مجتمع رسیده و جوانان و فارغ التحصیلان متعددی موفق شدند جذب این مجتمعها شوند.

وی احداث و بهسازی راه های عشایری را از جمله اهداف این سازمان برشمرد و عنوان کرد: در سالهای اخیر تا حدودی به این امر بی توجهی شده بود ولی تنها در سال گذشته 136 هکتار راه عشایری در استان خوزستان احداث شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به جذب فارغ التحصیلان کشاورزی به اینگونه فعالیتها اشاره کرد و اظهار داشت: در دو سال گذشته حدود 126 شرکت خدمات مشاوره ای برای فارغ التحصیلان کشاورزی راه اندازی شده است که باعث جذب هر چه بیشتر این فارغ التحصیلان این بخش شده است.

