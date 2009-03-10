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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۸

یک میلیون و 650 هزار تن گندم در خوزستان تولید می شود

یک میلیون و 650 هزار تن گندم در خوزستان تولید می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در حال حاضر یک میلیون و 650 هزار تن گندم در استان خوزستان تولید می شود در حالیکه این استان در سال 1357 حدود 391 هزار تن گندم خریداری می کرد.

 سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی برای تولید گندم در استان صورت گرفته که خوشبختانه این تلاشها به بار نشسته و خوزستان به تولید سالانه یک میلیون و 650 هزارتن در سال رسیده که این رقم قابل ستایش است.

وی ادامه داد: البته بروز پدیده خشکسالی در دو سال اخیر در استان ما را تا حدودی از اهداف تولید دور ساخته ولی برنامه ریزیهای صورت گرفته کاهش پیامدهای خشکسالی را به میزان قابل توجهی به همراه داشته است.

موسوی تصریح کرد: در سال 83 خوزستان دارای 26 مجتمع تولیدی کشاورزی بود که با تلاشهای صورت گرفته اکنون این رقم به 76 مجتمع رسیده و جوانان و فارغ التحصیلان متعددی موفق شدند جذب این مجتمعها شوند.

وی احداث و بهسازی راه های عشایری را از جمله اهداف این سازمان برشمرد و عنوان کرد: در سالهای اخیر تا حدودی به این امر بی توجهی شده بود ولی تنها در سال گذشته 136 هکتار راه عشایری در استان خوزستان احداث شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به جذب فارغ التحصیلان کشاورزی به اینگونه فعالیتها اشاره کرد و اظهار داشت: در دو سال گذشته حدود 126 شرکت خدمات مشاوره ای برای فارغ التحصیلان کشاورزی راه اندازی شده است که باعث جذب هر چه بیشتر این فارغ التحصیلان این بخش شده است.

کد مطلب 846891

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