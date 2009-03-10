الزام دولت به هیئت امنایی شدن 40 بیمارستان آموزشی در سال88

دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه 88 در حوزه آموزش پزشکی تغییر چندانی نداشته است اما یک بند مهم به بودجه 88 در این زمینه اضافه شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 88 مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت مکلف شد که حداقل 40 بیمارستان آموزشی در سطح کشور را به صورت هیئت امنایی اداره کند.

حافظی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه اعضای هیئت علمی شاغل در این بیمارستانها تا رتبه دانشیاری و همچنین روسا و معاونین بخش های آموزشی باید به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستان حضور داشته باشند.

وی یادآور شد: سازمان های بیمه گر نیز مکلف شدند که دو برابر تعرفه های دولتی را به عنوان حق العلاج به این افراد اختصاص دهند. 100 درصد درآمد اختصاصی این بیمارستان ها نیز به حساب خود آنها واریز می شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به بند الحاقی به ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به مهر گفت: بر اساس بند الحاقی به ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در زمان درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی یا مقام مجاز که به وزارت دارایی معرفی می شوند در حسابی که حسب مورد توسط خزانه کل و یا خزانه معین استان افتتاح می شوند با محاسبه هزینه کرد، پرداخت می شود.

شمول طرحهای عمرانی دانشگاهها به مقررات قانونی ماده 49 برنامه چهارم توسعه

وی در زمینه طرحهای تملک دارایی دانشگاههای علوم پزشکی و بخش عمرانی گفت: طرحهای عمرانی دانشگاهها ذیل ردیف های وزارت مسکن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع قانون ماده 49 برنامه چهارم توسعه و تابع تسهیلات ایجاد شده خواهند بود.