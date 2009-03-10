هتلهای گلستان فقظ ظرفیت 13 هزار مسافر نوروزی را دارد

جواد شکیبازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مراکز اقامتی ظرفیت پذیرش یکهزار مسافر در شبانه روز را دارند، در حالیکه پیش بینی می شود در نوروز امسال حدود سه میلیون مسافر به استان سفر کنند.

وی اظهار داشت: از این رو این استان با کمبود شدید مراکز اقامتی برای اسکان و اقامت مسافر روبرو است و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون چند هتل در شهرستانهای آزادشهر، علی آباد کتول و دیگر شهرهای استان در حال ساخت است که تا دو سال دیگر به بهره برداری می رسند و تا زمان تکمیل این طرحها، مشکلات همچنان وجود دارد.



به گفته شکیبا زاده، با وجود آنکه چند روز به آغاز سال جدید باقی مانده، اکنون بیشتر هتلهای استان از چند ماه قبل روزو شده است.

رئیس جامعه هتلداران گلستان بیان داشت: کمبود مراکز اقامتی در فصل های تعطیل و نوروز در این استان جدی است ولی در زمانهای دیگر مشکل چندانی نداریم.

وی یادآورشد: در حال حاضر بازسازی و نوسازی هتلهای استان دردست اجرا بوده و هر مجموعه به تناسب توان مالی صاحب مجموعه در حال بهسازی و نوسازی است.

شکیبازاده عنوان کرد: یک هتل درجه 4، دو هتل درجه 3، 9 هتل درجه 2 و سه هتل درجه یک در استان وجود دارد.