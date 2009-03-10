17 هزار میلیارد ریال صرف ارائه خدمات به مددجویان کمیته امداد کشور شد

جلیل بوجار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان اعتبار در بخشهای مختلف مستمری، تامین جهزیه، بهداشت و درمان، مسکن، فرهنگی، آموزشی، اشتغال و... مددجویان کمیته امداد کشورهزینه شده است.

وی بیان داشت: با صرف این مبلغ، پنج میلون نفر در قالب یک میلیون 500 هزار خانوار نیازمند کشور در مناطق شهری و روستایی از خدمات کمیته امداد برخوردار شدند.

این مسئول با اشاره به اینکه در سالجاری پنج هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد به خودکفایی رسیده اند، خاطرنشان کرد: در سال آینده نیز پیش بینی شده تعداد بیشتری خانوار از چتر حمایتی این نهاد خارج شوند.

بوجار یادآور شد: در خودکفایی شدن خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در کشور مشارکتهای مردمی و حمایتهای خیرین ضروری است.