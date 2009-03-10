خطوط متروی تهران امسال از مرز 100 کیلومتر می گذرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل متروی تهران در این مراسم با اشاره به اینکه خطوط مترو تا پایان سال 87 از مرز 100 کیلومتر می گذرد گفت: در حال حاضر تعداد سفرهای روزانه مترو از مرز یک میلیون و 700 سفر گذشت. می خواهیم در 10سال آینده این رقم را به 4 میلیلون سفر در روز برسانیم.دو سال پیش رقم سفرهای روزانه مترو حدود 700 هزار سفر بود و این افزایش 5/2 برابری سفرها حاصل تلاش همکاران در متروی تهران است.

محسن هاشمی با اشاره به درآمد ماهانه مترو بیان کرد: شرکت متروی تهران از طریق مجتمعهای ایستگاهی ماهانه 10 میلیارد تومان درآمد دارد. در نظر داریم با عنایت شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران در اعطای پروانه ساختمانی به نام مترو در مجتمعهای ایستگاهی این درآمد را به 30 میلیارد تومان برسانیم.

مدیرعامل مترو در ادامه به ساخت 85 درصدی تجهیزات در داخل کشور افزود: پیش از این در ساخت تونل و حفاریها خودکفا بودیم و تجهیزات مترو مانند واگن، تهویه، برق رسانی قوی و ضعیف و سیگنالینگها را به وسیله فاینانس از کشورهای خارجی تهیه می کردیم. اما اکنون 85 درصد این تجهیزات در ایران ساخته می شود و با بیش از 70 شرکت داخلی همکاری داریم. این خودکفایی علاوه بر 10 هزار شغل مستقیم، 60 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد می کند.

هاشمی درباره ایمنی مترو نیز گفت: در 10 سالی که از راه اندازی مترو می گذرد، یک مرگ یا جراحت نقص عضو نداشیم. این نشان از ایمنی بالای مترو دارد. پس اگر سرمایه ها را به سمت مترو سوق دهیم می توانیم یک محیط ایمن حمل و نقلی داشته باشیم.

مدیرعامل مترو در ابتدای سخنان خود به تاریخچه مترو در ایران اشاره کرد و گفت: پس از پایتخت شدن تهران در عصرقاجار و ورود اتومبیل، خطوط ریلی و تراموا در زمان ناصرالدین شاه آلودگی هوای تهران نیز آغاز شد. بدین ترتیب حمل و نقل عمومی در اولویت کاری دولت قرار گرفت. اما متروی تهران در سال 1337 مطرح شد و در سال 1354 با قانون مجلس شورای ملی شرکت مترو تأسیس شد.

هاشمی ادامه داد: آغاز فعالیت شرکت مترو به سال 57 در اراضی عباس آباد برمی گردد. در این سال حدود 300 متر از تونلهای مترو ساخته شد و این تونلها تا اواخر سال 59 به 2 هزار و 300 متر رسید. اما در همان سالها به دلیل کج فهمی برخی افراد پروژه مترو متوقف شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مترو در ادامه به خطبه مترو آیت الله رفسنجانی در سال 64 اشاره کرد و گفت: از زمان خطبه مترو تا تصویب مترو 18 ماه زمان برد و در سال 65 مقدمات ساخت خطوط مترو آغاز شد و 12 سال بعد در سال 77 اولین خط مترو به سه ایستگاه به بهره برداری رسید. در آن زمان مترو 8 هزار مسافر داشت و اکنون با نزدیک به 100 کیلومتر خط و 55 ایستگاه حدود یک میلیون و 700 سفر توسط مترو انجام می شود. البته رقم جابجایی مسافر توسط مترو پس از 10 سال از مرز دو میلیارد سفر گذشت.