کمک هفت میلیارد ریالی خیرین به ایتام نیازمند کمیته امداد ایلام

امین فرزام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این کمها در قالب طرح اکرام به ایتام ایلامی اهدا شده است.

وی بیان داشت: اکنون پنج هزار یتیم زیر 18 سال در استان ایلام توسط بیش از شش هزار خیر بومی و غیر بومی حمایت می شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه 80 درصد خیران استان غیر بومی هستند، خاطرنشان کرد: ماهانه بطور میانگین 100 هزار ریال به این کودکان نیازمند اهدا می کنند.

فرزام عنوان کرد: اکنون هر یک از ایتام استان ایلتم داری بیش از یک حامی هستند و امسال کلیه ایتام نیزمند استان زیر پوشش حمایت افراد خیر قرار گرفتند.

این مسئول یادآور شد: جذب کمکها و مشارکتهای مردمی از سال 65 در استان ایلام آغاز شده است و تاکنون در مجموع مردم ایلام 100 میلیارد ریال کمک در اختیار افراد نیازمند قرار داده اند.