میلاد پیامبر اسلام در مصر با آیینهای سنتی خاصی همراه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری التوافق، مصر نیز چون دیگر کشورهای اسلامی مراسم میلاد حضرت محمد (ص) را از امروزسه شنبه با همکاری وزارت اوقاف مصر و با مشارکت علمای مسلمان برگزار می کند.

شرکت کنندگان در این مراسم به ارائه چهره صحیح اسلام در میان کشورهای غیر اسلامی پرداخته و ابعاد مختلف تمدن و فرهنگ اسلامی را مورد توجه قرار می دهند.

برگزاری نشستهای دینی، کلاسهای درس در مساجد و برگزاری شبهای شعر دینی بزرگ به این مناسبت از اهمیت بسیاری برخوردار است و تمامی مردم سعی می کنند از این سخنرانیها بهره مند شوند.

مسلمانان مصر در این روز دارای آداب و رسومی هستند که ویژه این ایام است. از جمله اینکه در تمامی خیابانها و معابر مصر به مناسب میلاد خاتم الانبیاء شیرینی و حلواهای خاصی توزیع می کنند.

مسلمانان از چند روز قبل خیابانها را آذین کرده و چراغانی می کنند. پاکیزگی در این روز در خیابان بسیار به چشم می خورد. تمامی مردم از مدتها قبل خود را برای برگزاری این روز آماده می کنند. جشنهای عروسی از رونق بسیاری برخوردار است.

شیرینی ویژه ای که در این روزها تهیه می شود، شیرینی ولادت نام دارد که بیشتر به وسیله زنان خانه دار تهیه و در خیابانها و معابر مصر در استانها، شهرها و روستاها توزیع می شود.

غذاهایی که در این ایام به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) طبخ می شود نیز ویژه است. غذای این روز از گوشت و سبزیجات است و با طعم و ادویه خاصی تهیه می شود. خانواده های مصری از این غذا و شیرینی برای دخترانشان که تازه ازدواج کرده اند، می فرستند.