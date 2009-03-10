به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "جهان در سال 87" از تولیدات گروه سیاسی شبکه یک است که در 13 قسمت 20 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی عباس پارسیان و کارگردانی رضا کمالی تهیه شده است. این برنامه به مهمترین رویدادهای سیاسی سال 87 می‌پردازد.

مستند گزارشی "المپیک تا المپیک" در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی حسین سبطی تهیه شده و رقابت‌های المپیک را از اولین دوره آن المپیک 1948 لندن تا المپیک 2008 پکن مورد بررسی قرار می‌دهد. علی‌ زندی‌فر و علیرضا احمدپور گزارشگران این ویژه‌برنامه هستند و علی محق نیز نویسندگی آن را به عهده دارد.

مستند "دردانه‌های خلیج" که دایره‌المعارف تصویری از جزایر ایرانی خلیج‌فارس است، نوروز از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این مستند در 15 قسمت 35 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اکبر تدبیری و نویسندگی علی روحانی در سه استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان تصویربرداری شده است.