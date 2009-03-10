سه هزار ایلامی به مراکز مشاوره مراجعه کردند

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد زن و مرد به مراکز حضوری و تلفنی بهزیستی در سراسر استان مراجعه کردند.

وی بیان داشت: بیش از 60 درصد مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره زن بوده است و خدمات مددکاری بهره مند شده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه اختلافات خانوادگی، مشکلات روحی، تحصیلی، ازوداج از مهمترین علل مراجعه افراد به مراکز مشاوره استان بوده است، خاطرنشان کرد: اکنون 14 مرکز مشاوره خصوصی و دولتی در سطح استان ایلام مشغول به فعالیت هستند.

رستمی یادآور شد: در سال آینده مراکز مشاوره استان ایلام به امکانات و مددکاران بیشتری تجهیز می شود.

80 هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.