قهرمانان اوزان مختلف امروز معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام فجر که با حضور 74 بوکسور (34 بوکسور ایرانی و 40 بوکسور خارجی) در سالن شهید معتمدی خزانه بخارایی تهران آغاز شده امروز با برگزاری دیدارهای نهایی به کار خود پایان می دهد.

برنامه رقابت های امروز به این شرح است:



* 48 کیلوگرم: اسماعیل ذوالفقاری (ایران) - مسعود ریگی (ایران الف)

* 51 کیلوگرم: رضا عباسی (تیم جوانان) - شهرام نوحی (ایران ب)

* 54 کیلوگرم: وسام سالامانا (سوریه) - عمران اکبری (ایران الف)

* 57 کیلوگرم: نماینده آذربایجان - نماینده ارمنستان

* 60 کیلوگرم: عین الله انسیمات (آذربایجان) - فروتن گل آرا (ایران الف)

* 64 کیلوگرم: هومن کرمی (ایران الف) - صدیق عین الاف (آذربایجان)

* 69 کیلوگرم : باردیکوف چنگیز(قزاقستان) - سجاد محرابی (ایران الف)

* 75 کیلوگرم : آرتور خاچاطوریان (ارمنستان) - رقیب بالارف (آذربایجان)

* 81 کیلوگرم: احسان روزبهانی (ایران الف) - حسن کارکردی (ایران ب)

* 91 کیلوگرم: مهدی قربانی (ایران ب) - رضا مرادخانی (ایران الف)

* 91+ کیلوگرم : جاسم دلاوری (ایران الف) - محمد قاسمی (سوریه)

برگزارکنندگان رقابت ها برای نفرات اول جام هزار دلار، نفرات دوم 700 دلار و نفرات سوم مشترک 500 دلار در نظر گرفته اند.