  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۶

بوکس بین المللی فجر - تهران

قهرمانان اوزان مختلف امروز معرفی می شوند

قهرمانان اوزان مختلف امروز معرفی می شوند

دیدارهای نهایی رقابت‌های بین المللی بوکس فجر امروز در 11 وزن برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام فجر که با حضور 74 بوکسور (34 بوکسور ایرانی و 40 بوکسور خارجی) در سالن شهید معتمدی خزانه بخارایی تهران آغاز شده امروز با برگزاری دیدارهای نهایی به کار خود پایان می دهد.

برنامه رقابت های امروز به این شرح است:

* 48 کیلوگرم: اسماعیل ذوالفقاری (ایران) - مسعود ریگی (ایران الف)
* 51 کیلوگرم: رضا عباسی (تیم جوانان) - شهرام نوحی (ایران ب)
* 54 کیلوگرم: وسام سالامانا (سوریه) - عمران اکبری (ایران الف)
* 57 کیلوگرم: نماینده آذربایجان - نماینده ارمنستان
* 60 کیلوگرم: عین الله انسیمات  (آذربایجان) - فروتن گل آرا (ایران الف)
* 64 کیلوگرم: هومن کرمی (ایران الف) - صدیق عین الاف (آذربایجان)
* 69 کیلوگرم : باردیکوف چنگیز(قزاقستان) - سجاد محرابی (ایران الف)
* 75 کیلوگرم : آرتور خاچاطوریان (ارمنستان) - رقیب بالارف (آذربایجان)
* 81 کیلوگرم: احسان روزبهانی (ایران الف) - حسن کارکردی (ایران ب)
* 91 کیلوگرم: مهدی قربانی (ایران ب) - رضا مرادخانی (ایران الف)
* 91+ کیلوگرم : جاسم دلاوری (ایران الف) - محمد قاسمی (سوریه)

برگزارکنندگان رقابت ها برای نفرات اول جام هزار دلار، نفرات دوم 700 دلار و نفرات سوم مشترک 500 دلار در نظر گرفته اند.

کد مطلب 846925

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها