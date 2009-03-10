گذشت 4 سال از وعده / قهرمان آسیا خسته از خلف وعده مدیران ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه فدراسیون بسکتبال در سال 1383 قهرمانی تیم امید و کسب سهمیه رقابت‌های جهانی آرژانتین را در تهران و در حضور دیگر آسیایی‌ها جشن گرفت محسن مهرعلیرزاده رئیس وقت سازمان تربیت بدنی به پاس قدرانی از زحمات مسئولان این رشته قول احداث سالن اختصاصی بسکتبال در تهران را داد تا بسکتبال و مدیرانش هم پاداش قهرمانی امیدهای خود را گرفته باشند و هم جای خالی بزرگترین نیاز خود را پر کنند. اما یک سال گذشت بدون آنکه ذوق و شوق صاحب خانه شدن به دل مدیران بسکتبال راه پیدا کند.

مهرعلیزاده در مدت حدود یک سالی که از زمان اعلام این وعده تا پایان دوران ریاستش بر ورزش ایران باقی مانده بود هیچ حرکتی برای تحقق قول خود انجام نداد تا بسکتبالی‌ها چشم به دستان رئیس جدید بدوزند تا شاید به واسطه حمایت‌های معاون محمود احمدی‌نژاد در امور ورزش به ضروری‌ترین و پایه‌ای ترین نیاز خود دسترسی پیدا کنند اما هر سال دریغ از پارسال.

در مدتی که از ریاست مهندس محمد علی‌آبادی در سازمان تربیت بدنی می‌گذرد بسکتبال بارها و بارها بر قله آسیا ایستاده است. از قهرمانی تیم ملی بزرگسالان در جام ملت‌های ژاپن (2007) که با صعود به المپیک 2008 پکن همراه شد گرفته تا مدال طلای صباباتری در رقابت‌های باشگاه‎های آسیا (2007)، عنوان نخست تیم جوانان و صعود به پیکارهای جهانی نیوزیلند (2008) و در نهایت حضور مقبول ملی‌پوشان در دیدار با تیم‌های صاحب نام المپیکی که باعث شد در نخستین حضور المپیکی عنوانی غیر از آخری به دست آورند.

بعد از هریک از موفقیت‌های آسیایی وعده مدیران سازمان تربیت بدنی در مورد اختصاص یک سالن تخصصی در پایتخت برای فدراسیون بسکتبال تمدید شد، حتی در نشستی که سوم دی‌ماه به منظور ارائه برنامه‌های فدراسیون بسکتبال برای حضور در بازی‌های 2010 گوانگجو چین در سازمان تربیت بدنی برگزار شد، بازهم محمد علی آبادی از احداث زمین اختصاصی بسکتبال در ضلع شمالی سالن هندبال (خیابان سئول) خبر داد اما هنوز هیچ کلنگی در این محل برای بسکتبال و به نام بسکتبال به زمین نخورده است.

این موضوع باعث شده رئیس فدراسیون بسکتبال نتواند شرایط را برای بازدید مسئولان فیبا آسیا و همچنین فدراسیون بسکتبال اسپانیا از تجهیزات ایران فراهم کند. محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: " با داشتن دو اتاق در فدراسیون و یک سالن در مجموعه آزادی که تمام دار و ندار بسکتبال است نمی‌توان مقابل مهمانان خارجی آبروداری کرد. ضرورت داشتن سالنی با استانداردهای به روز در مرکز شهر اجتناب ناپذیر است".

وی خاطر نشان کرد: "سالن آبروی ورزشی هر مملکت را تامین می کند. خیلی مواقع که نیاز به حضور تماشاگردان داریم مجبور هستیم وسیله نقلیه‌ای را تهیه کنیم تا بتوانیم آنها را به سالن آزادی ببریم. حال آنکه اگر یک سالن در مرکز شهر داشته باشیم نه تنها مجبور به هزینه کردن برای تهیه وسیله نقلیه نیستیم، بلکه می‌توانیم بلیت فروشی هم داشته باشیم".



بسکتبال در حالی چشم انتظار عملی شدن وعده و وعیدهای ساخت سالن اختصاصی به سر می‌برد که رئیس امروز سازمان تربیت بدنی با توجه پیشینه قابل توجهی که در شهرداری تهران داشت در آغاز کار ورزشی خود از سوی رئیس جمهوری این ماموریت را گرفت که سرانه ورزشی ایران را به استانداردهای تعیین شده نزدیک و نزدیک‌تر کند. توجه ویژه به این رویکرد که در برگیرنده اولویت اهداف سازمان تربیت بدنی طی سه سال گذشته بوده افزایش چند برابری فضاهای ورزشی ایران را به دنبال داشته است.

با دستور محمد علی آبادی تاکنون سالن‌های زیادی در سراسر کشور به بهره برداری رسیده حتی پس از راه‌اندازی خانه کشتی و استادیوم علی دایی در اردبیل دیروز هم خانه والیبال در تهران گشایش یافت اما هیچ‌گاه مسئولان فدراسیون بسکتبال در مراسم قیچی کردن روبان قرمز و ورود به سالنی که نسبت به آن احساس مالکیت داشته باشند، شرکت نکردند.

"ساخت سالن اختصاصی برای بسکتبال حداقل کاری است که مسئولان سازمان تربیت بدنی می‌توانند در ازای موفقیت‌های بازیکنان این رشته انجام دهند. شاید به واسطه داشتن چنین سالنی بتوانیم پذیرای تیم‌های خارجی معتبر باشیم. اما نمی‎دانم چرا مسئولان فقط وعده و وعید می‌دهند".

صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: "نداشتن سالنی با ویژگی‌های استاندارد باعث خجالت‌زدگی بسکتبال ایران در مقابل دیگر کشورها و مانعی برای برقراری ارتباط با آنها می‌شود. شاید با داشتن سالن اختصاصی و رهایی از فقر امکانات بتوانیم از بهترین‌های دنیا برای سفر به ایران و انجام دیدارهای دوستانه دعوت کنیم".

وی ادامه داد: " شکی در موفق بودن بسکتبال طی سال‌های گذشته نیست. اما برای ادامه این روند داشتن امکانات که سالن در راس آنها قرار داد امری حیاتی و صد در صد ضروری است همان طور که نبود آن عاملی بازدارنده خواهد بود. این به بهبود وضعیت بسکتبال کمک می‌کند. نه نیازمنداستعدیابی است نه بررسی می‌خواهد. فقط باید کمی توجه داشت و همت کرد".

داشتن سالن برای هر رشته‌ای به خصوص بسکتبال در حال رشد ما که قهرمانی در آسیا (ژاپن) و بعد از آن حضور در المپیک آغاز راهش بود و نمایی دور از آینده‌ای موفق را برای خود متصور شده است، واجب‌تر نان از شب است. مسابقات قهرمانی غرب آسیا (تیرماه 88 - تهران) و جام ملت‌های 2010 آسیا (15 تا 25 مردادماه - چین) دو رویداد مهم پیش روی بسکتبال ملی ایران است. به طور حتم متولیان بسکتبال که به عنوان تنها مدیران ورزشی ایران جایزه اسکار جهانی را در ویترین افتخارات خود دارند دفتر جدیدی را با سرمشق تکرار قهرمانی در آسیا و این بار با هدف صعود به جام جهانی پیش روی خود گشوده‌اند. اما زمانی می‌توان این دفتر را به خیر و خوشی ورق زد که امکانات اولیه آن را وجود داشته باشد. سازمان تربیت بدنی که اخیرا با اهدا سه هزار توپ ورزشی به فدراسیون بسکتبال توجه خود را نسبت به این ورزش نشان داده است برای خانه‌دار شدن این فدارسیون باید اقدامی صورت دهد تا بسکتبالیست‌ها هم دارای پایگاهی مخصوص خود شوند.