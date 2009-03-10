رفع تصرف بیش از 52 میلیون متر مربع از اراضی تا بهمن امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی در سومین همایش حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع ملی که صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان عالی قضایی در هتل المپیک تهران برگزار شد به عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد و گفت: در سال 84 با پیگیری وزیر مسکن سابق اساسنامه و مقررات اجرایی شورای حفظ بیت المال جنبه عملی پیدا کرد و عملا در این سال این شورا کار خود را آغاز کرد.

وی افزود: شرح وظایف و اعضای این شورا تعیین و تبیین و با دو شعبه بازپرسی ویژه کار شورا آغاز شد و همه نهادها و ادارات و سازمانهایی که به صورت جداگانه پرونده های مربوط به منابع طبیعی را پیگیری می کردند و در عمل دچار مشکلات متعدد شده بودند با جمع شدن دور یک میز در دبیرخانه این شورا مشکلات را مطرح و همه نهادها و اداراتی که متولی حفظ منابع طبیعی بودند یک رویه واحد اتخاذ کردند.

وی تصریح کرد: در پایان سال 84 آمار مساحت اراضی که رفع تصرف شده و به ادارات دولتی اعاده گردیده بود ارزش ریالی بسیار چشمگیری داشت و این باعث شد تا آیین نامه این شورا برای اجرایی شدن تصویب شود.

دادستان عمومی استان تهران تصریح کرد: پس از تصویب آیین نامه، دادستانی کل کشور مسئول تشکیل این شورا در کل کشور شد و در حال حاضر این تجربه موفق در تمامی استانها اجرایی شده است.

مرتضوی در مورد عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی تا پایان سال 87 گفت: مساحت اراضی رفع تصرف شده که پرونده های آن در دادسرای عمومی انقلاب تهران منجر به صدور قرار نهایی شده و تحویل ارگانها و نهادهای دولتی ذیربط گردیده و به ما اعلام شده است 52 میلیون و 545 هزار و 576 متر مربع بوده که ارزش ریالی آن 2 هزار و 153 میلیارد و 31 میلیون و 704 هزار و 150 تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه تهران 20 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است افزود: در حدود 80 درصد اراضی استان تهران منابع طبیعی است و با توجه به ارزش این امر حفظ اراضی و منابع طبیعی کار بسیار مشکلی است و نیاز به برنامه ریزی مناسب دارد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران عدم وجود مهلت مشخص برای اعتراض به برگ تشخیص، فقدان مقررات جامع و نواقص موجود درباره واگذاری اراضی ملی، عدم نظارت صحیح متولیان اراضی ملی نسبت به واگذاریهای انجام شده و وجود کمیسیونهای متعدد قانونی در تشخیص نوع اراضی را از جمله مشکلات فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال از منظر قانونی دانست و افزود: دهها سال از قانون حفاظت از جنگلها می گذرد و علیرغم اینکه به طور مستمر توسط مراجع ذی ربط اعلام شده که اعتراض باید مقید به مهلت خاص باشد اما تا کنون این نقیصه بر طرف نشده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: از نمایندگان مجلس می خواهیم با توجه به اینکه در اعلام نظرها آنان همواره مدعی هستند که باید نسبت به زمین خواری تصمیمات شدید اتخاذ شود و رسیدگیها دقیق باشد انتظار داریم نمایندگان مجلس نسبت به ماده 690 قانون مجازات اسلامی تجدید نظر کنند.