طرح سپاس در پنج دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کامران باقری لنکرانی در مراسم راه اندازی آزمایشی طرح سپاس در گلستان افزود: تاکنون این طرح دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مازندران، تهران، ایران و شهید بهشتی به صورت آزمایشی به اجرا در آمده است.

وی ایجاد نظام یکپارچه سلامت شهروندان ایرانی را از جمله اهداف اجرای این طرح ملی اعلام کرد و اظهار داشت: مرحله مطالعاتی این طرح از اواخر سال 85 در این وزارتخانه آغاز شد.

شهریار سمنانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گفت: تاکنون 280 هزار خانوار این استان زیرپوشش این طرح قرار گرفتند و اطلاعات اولیه این خانوارها به صورت الکترونیکی ثبت شده است.

اکنون هزار و 500 تخت بیمارستانی در گلستان وجود دارد.

