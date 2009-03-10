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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۱

طرح سپاس در پنج دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا شده است

طرح سپاس در پنج دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: سامانه پرونده سلامت الکترونیک (سپاس) در پنج استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کامران باقری لنکرانی در مراسم راه اندازی آزمایشی طرح سپاس در گلستان افزود: تاکنون این طرح دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مازندران، تهران، ایران و شهید بهشتی به صورت آزمایشی به اجرا در آمده است.

وی ایجاد نظام یکپارچه سلامت شهروندان ایرانی را از جمله اهداف اجرای این طرح ملی اعلام کرد و اظهار داشت: مرحله مطالعاتی این طرح از اواخر سال 85 در این وزارتخانه آغاز شد.

شهریار سمنانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گفت: تاکنون 280 هزار خانوار این استان زیرپوشش این طرح قرار گرفتند و اطلاعات اولیه این خانوارها به صورت الکترونیکی ثبت شده است.

اکنون هزار و 500 تخت بیمارستانی در گلستان وجود دارد.

کد مطلب 846932

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