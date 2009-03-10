جلسه کمیسیون تلفیق برای تعیین تکلیف سقف درآمدهای دولت و قیمت بنزین

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جلسه نوبت عصر مجلس رای به حذف بند الحاقی 31 لایحه بودجه 88 کل کشور دادند که بر اساس آن لایحه هدفمند کردن یارانه ها حذف شد. به این ترتیب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت برای واردات بنزین و تعیین قیمت حامل های انرژی حذف شد.

ستارهدایتخواه نماینده بویر احمد و دنا طی اخطار قانون اساسی در جلسه علنی امروز خطاب به هیئت رئیسه تصریح کرد: بر اساس اصل 175 قانون اساسی طرح های قانونی نمایندگان که منجر به تقلیل یا افزایش هزینه های عمومی می شود در صورتی قابل قبول است که منبع آن مشخص باشد.

وی گفت: با حذف بند 31 لایحه بودجه 88 منابعی که دولت برای واردات بنزین پیش بینی کرده بود حذف شد با این ترتیب مجلس مبلغی برای تامین واردات بنزین ایجاد نکرده است اما هزینه آن به دولت تحمیل می شود که منبع درآمدی آن مشخص نیست.

رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر هدایتخواه اظهار داشت: پس از تصمیم دیروز مجلس باید راهی پیدا کرد، چون دولت در لایحه خود گفته بود که منبعی برای واردات بنزین دارد.

لاریجانی تصریح کرد: قرار شد کمیسیون تلفیق طی جلسه ای بررسی این موضوع را در دستور قرار دهد و نتیجه بررسی هایش را به مجلس بیاورد تا علاوه بر تکلیف بنزین، تکلیف کسری 8500 میلیارد تومانی بودجه 88 نیز مشخص شود.

عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی نیز طی تذکری با تاکید بر نامشخص بودن قیمت بنزین و سقف درآمدهای دولت گفت: تا سقف درآمدهای دولتی مشخص نباشد نمی توان وارد بحث هزینه ها شد.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: در نتیجه بررسی های کمیسیون تلفیق چیزی به سقف درآمدهای دولت افزوده نخواهد شد چون کمیسیون تلفیق طی بررسی های خود قیمت نهایی بنزین را مشخص می کند و مبلغی را بر درآمدهای دولت نخواهد افزود.