مرکز رشد در دانشگاه آزاد مشهد و قوچان تشکیل می شود

دکتر حسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مجوز تاسیس این مراکز از وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی گرفته شده و این دو مرکز فعالیت خود را از سال88 آغاز می کنند.

وی افزود: این مراکز از فارغ التحصیلان و تمام کسانی که اندیشه و ایده نو داشته و امکان تحقق آنها برایشان وجود ندارد حمایت کرده تا ایده های تحقیقاتی خود را عینیت بخشیده و به تولید برسانند.

معاون پژوهش دانشگاه آزاد واحد مشهد در ادامه از تخصیص پنج درصد بودجه کل دانشگاه آزاد به امر پژوهش خبر داد و عنوان کرد: 24 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد واحد مشهد تحصیل می کنند که پنج درصد کل شهریه آنها به امر پژوهش در حوزه هایی چون انتشار نشریات، سفرهای هیئت علمی به همایش های داخل و خارج کشور، انجمن های علمی، تجهیزات پژوهشی و مسایلی که مرتبط با پژوهش می باشد اختصاص می یابد.

دکتر احمدی در رابطه با پژوهش های انجام شده در این دانشگاه نیز گفت: این پژوهش ها به دو صورت درون دانشگاهی و برون دانشگاهی است که برون دانشگاهی ها بیشتر جنبه کاربردی داشته و در بخش پژوهش های درون دانشگاهی نیز برخی از آنها تبدیل به علوم محض و پایه ای برای سایر علوم می شوند.

وی با اشاره به بودجه سال 86 حوزه پژوهش این دانشگاه تصریح کرد: در سال گذشته 900 میلیون تومان عملکرد پژوهشی ما بوده که بیش از 400میلیون تومان آن صرف تجهیزات پژوهشی شده است.

دکتر احمدی به تشریح فعالیت های معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد مشهد پرداخته و گفت: برگزاری 6 همایش علمی، اعزام 163 عضو هیات علمی به کنفرانسهای خارجی و اعزام بیش از 200 عضو هیات علمی به کنفرانس ها و همایش های داخلی از فعالیت های این معاونت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 8 کتابخانه در 8 دانشکده این دانشگاه مشتمل بر 213 هزار کتاب فعالیت می کنند.

دکتر احمدی از فعالیت 190 دانشجو پژوهشگر در این دانشگاه خبر داد و عنوان کرد: تاکنون 210 طرح در شاخ های مختلف به تصویب رسیده که 110 طرح آن خاتمه یافته است.

وی از تصویب 26 انجمن علمی در این دانشگاه یاد کرد و افزود: 13 انجمن آن رسمیت یافته و فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی در ادامه انتشار 89 عنوان کتاب به نام دانشگاه و 6 عنوان مجله را از دیگر فعالیت های معاونت پژوهش دانشگاه آزاد واحد مشهد دانست.