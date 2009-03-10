نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات ارزی سال 88

سید کمال سید علی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین نرخ سود بانکی تسهیلات ریالی و ارزی برای سال 88، گفت: نرخ سود تسهیلات ارزی که از صندوق ذخیره ارزی اخذ می شود بر اساس نرخ لایبور به علاوه حداکثر دو درصد است که مجموعا سودی معادل 4 درصد را پیش روی تسهیلات گیرندگان قرار می دهد.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: بنابراین به نظر می رسد که هم اکنون از حساب ذخیره ارزی وام هایی پرداخت می شود که در مقایسه با تمامی سیستم بانکی دنیا که دچار بحران شده اند و تحت محدودیت اعتبار قرار گرفته اند نرخی مقرون به صرفه و مطلوب باشد.

وی تصریح کرد: به دلیل محدودیت اعتبار در دنیا امکان فاینانس کردن و ارائه تسهیلات به کشورهای برون مرزی بسیار کمتر شده است ولی صادر کنندگان ایرانی امروز می توانند از این نرخ که حداکثر با احتساب هزینه صندوق ضمانت صادرات بیش از 5 درصد نخواهد شد استفاده کنند.

این مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات ایران خاطر نشان کرد: در واقع هم اکنون نرخ سود ریالی در مورد صادر کنندگان 12 درصد است اما در مورد اینکه سال آتی چه اتفاقی بیفتد تصمیمات بانک مرکزی و دولت تعیین کننده هستند.

وی اظهار داشت: از نقطه نظر اینکه نرخ سود بانکی در گذشته نیز در ارتباط با تورم بوده است، شکی نیست. البته قانون برنامه چهارم به ما تاکید کرده که نرخ سود بانکی باید تا پایان سال آخر برنامه یک رقمی شود.

سید علی ادامه داد: با توجه به تجربیاتی که در سال های اخیر وجود داشته است امید می رود دولت، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصمیمات لازم را برای رفاه حال تسهیلات گیرندگان فراهم شود.