به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین حقیقی محصول مرکز سیمافیلم است. در فیلم "آخرین سرقت" محمد کاسبی، ابوالفضل پورعرب، نسرین مقانلو، رضا آشتیانی و بابک حمیدیان به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: امیر پس از آزادی از زندان قصد دارد اموال دزدیده شده را به صاحبان اصلی برگرداند. در این بین با زنی به نام حمیرا آشنا می‌شود و با کمک او اموال مسروقه را به دست مالباختگان می‌رساند و ...

عوامل تولید "آخرین سرقت" عبارتند از مدیر تصویربرداری: جواد صفا، صدابردار: جعفر علیان، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: یعقوب غفاری، طراحی گریم: مرتضی ضرابی، طراح لباس و صحنه: علی‌اکبر فداکار، مدیر تولید: محمود خسروی و مجری طرح: علی غفاری.