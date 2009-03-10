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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۳

"آخرین سرقت" از شبکه سه پخش می‌شود

"آخرین سرقت" از شبکه سه پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "آخرین سرقت" 25 اسفند ساعت 11 به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص) از شبکه سه روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین حقیقی محصول مرکز سیمافیلم است. در فیلم "آخرین سرقت" محمد کاسبی، ابوالفضل پورعرب، نسرین مقانلو، رضا آشتیانی و بابک حمیدیان به ایفای نقش پرداختند. 

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: امیر پس از آزادی از زندان قصد دارد اموال دزدیده شده را به صاحبان اصلی برگرداند. در این بین با زنی به نام حمیرا آشنا می‌شود و با کمک او اموال مسروقه را به دست مالباختگان می‌رساند و ...

عوامل تولید "آخرین سرقت" عبارتند از مدیر تصویربرداری: جواد صفا، صدابردار: جعفر علیان، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: یعقوب غفاری، طراحی گریم: مرتضی ضرابی، طراح لباس و صحنه: علی‌اکبر فداکار، مدیر تولید: محمود خسروی و مجری طرح: علی غفاری.

کد مطلب 846964

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