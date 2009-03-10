ایجاد بانک تخصصی صنعت نفت برای حمایت پیمانکاران ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامحسین نوذری صبح امروز در اولین کنکره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت با بیان اینکه بر اساس اهداف سند چشم انداز 20 ساله باید در سال 1404 حدود 500میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری صورت گیرد، گفت: از این میزان باید 60 درصد سرمایه گذاری ها توسط مشاوران ، پیمانکاران وسازندگان ایرانی انجام گیرد که خود این بخش به حدود 300 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در وزارت نفت یک لیست مشترک از تعداد پیمانکاران و مشاوران و سازندگان داخلی برای حضور درپروژه های مختلف ،نفت ، گاز و پتروشیمی تعریف شده است، تصریح کرد: در حال حاضر برای اجرای پروژه های مختلف صنعت نفت باید استراتژی های متفاوتی تعریف شود زیرا اجرای هر طرح به برنامه خاص خود نیاز دارد.

وزیر نفت با تاکید بر این موضوع که پیمانکاران ایرانی هم باید توان ریسک پذیری و رقابت را به عنوان یک اصل بزرگ بپذیرند، بیان کرد: در بخش کارفرمایی هم باید مشکلات و نقاط ضعف مرتفع شود به طوری که در برخی از موارد مشاهده می شود که پروژه هایی که با حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی همراه هستند باز هم درطراحی های اولیه آن تغییراتی ایجاد می شود.

این عضو کابینه دولت نهم در ادامه با یاد آوری این موضوع که هم اکنون در صنایع و کشاورزی یک بانک تخصصی ایجاد شده است ، خواستار ایجاد یک بانک تخصصی برای صنعت نفت شد و افزود: حجم پروژه های صنعت نفت ، تعدادپیمانکاران و سازندگان و مشاوران فعال در این صنعت و نقشی که نفت در تامین درآمدهای ناخالص ملی دارد، به هیچ عنوان با هیچ صنعتی قابل مقایسه نیست.

نوذری هدف از ایجاد بانک تخصصی صنعت نفت را تقویت بخش مالی پیمانکاران ، سازندگان و مشاوران ایرانی دانست و گفت: در حال حاضر سازندگان داخلی در اجرای پروژه های صنعت نفت با مشکل نقدینگی مواجه هستند.

به گفته وی اجرای پروژه های بسیار بزرگ صنایع نفت وگاز ایران با تشکیل کنسرسیوم های پیمانکاران و سازندگان داخلی قابل اجرا است به شرطی که زمینه های پشتیبانی های مالی آنها فراهم شود.

وزیر نفت پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی از بانک های داخلی برای حمایت پروژه های صنعت نفت را داد و افزود: پیمانکاران خارجی که وارد پروژه صنعت نفت می شوند در اولین اقدام بانکهای خارجی از آنها را مورد تامین مالی قرار می دهند.