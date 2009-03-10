بهره برداری آزمایشی از پارکینگهای طبقاتی مکانیزه پیش ساخته آغاز شد

به گزارش مهر به نقل از ستاد خبری گسترش تجهیزات، در حاشیه بهره برداری آزمایشی از پارکینگهای طبقاتی ، ‌سید علی رضوی مدیر عامل شرکت گسترش تجهیزات گفت : این تجهیزات طوری طراحی شده است که در مکان های پر تردد و در فضای پارک دو خودرو و امکان پارک 16 خودرو را فراهم می کند و به عبارتی این محصول ظرفیت هر نقطه را از 1 تا 8 برابر افزایش می دهد .

وی ادامه داد : به جهت پیش ساخته بودن این پارکینگها ، عملیات نصب هر دستگاه حداکثر یک هفته زمان می برد .

رضوی با اشاره به مزایای این سیستم گفت : اسمارت پارکینگ حداقل زمین مورد نیاز جهت احداث پارکینگ مکانیزه در جهان را دارا می باشد و به این جهت تامین 31 متر مربع زمین برای ادارات سازمانها و ساختمانها با کاربری مختلف بسیار آسان بوده و همچنین تامین آن توسط شهرداریهای کشور نیز از محل اصلاح هندسی ،‌زمین های ناشی از عقب نشینی و فضاها بلا تکلیف شهری ، همچنین زمین های کوچک بلا صاحب بدون پرداخت وجهی امکان پذیر است .

