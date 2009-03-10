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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۸

بهره برداری آزمایشی از پارکینگهای طبقاتی مکانیزه پیش ساخته آغاز شد

بهره برداری آزمایش سری دوم از پارکینگهای طبقاتی مکانیزه پیش ساخته آغاز شد.

به گزارش مهر به نقل از ستاد خبری گسترش تجهیزات، در حاشیه بهره برداری آزمایشی از پارکینگهای طبقاتی ، ‌سید علی رضوی مدیر عامل شرکت گسترش تجهیزات گفت : این تجهیزات طوری طراحی شده است که در مکان های پر تردد و در فضای پارک دو خودرو و امکان پارک 16 خودرو را فراهم می کند و به عبارتی این محصول ظرفیت هر نقطه را از 1 تا 8 برابر افزایش می دهد .

وی ادامه داد : به جهت پیش ساخته بودن این پارکینگها ، عملیات نصب هر دستگاه حداکثر یک هفته زمان می برد .

رضوی با اشاره به مزایای این سیستم گفت : اسمارت پارکینگ حداقل زمین مورد نیاز جهت احداث پارکینگ مکانیزه در جهان را دارا می باشد و به این جهت تامین 31 متر مربع زمین برای ادارات سازمانها و ساختمانها با کاربری مختلف بسیار آسان بوده و همچنین تامین آن توسط شهرداریهای کشور نیز از محل اصلاح هندسی ،‌زمین های ناشی از عقب نشینی و فضاها بلا تکلیف شهری ، همچنین زمین های کوچک بلا صاحب بدون پرداخت وجهی امکان پذیر است .

کد مطلب 846974

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