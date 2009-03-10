اسرائیل در برابر ایران هسته ای شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، سخنان "عاموس یادلین" رئیس اطلاعات ارتش درباره پیشرفتهای هسته ای ایران به آن معناست که هم اکنون همه چیز به تهران بستگی دارد.

روزنامه هاآرتص در ادامه بار دیگر با هدف فرافکنی درباره برنامه هسته ای ایران نوشت : پیشرفتهای هسته ای ایران به این معنی است که اگر تهران بخواهد می تواند اولین سلاح هسته ای خود را تولید کند. اما اگر ایران تصمیمی برای این کار نداشته باشد، اتفاق ذکر شده هرگز رخ نمی دهد و این نتیجه گیری به این معناست که اسرائیل از طریق "معیر داگان" رئیس موساد، کسی که اعلام می کرد اولویت اول او متوقف کردن برنامه هسته ای ایران است، شکست خورده است.

هاآرتص در ادامه نوشت : "آستانه فنی" یک واژه اطلاعات نظامی است که برای بیان قطعیت چیزی استفاده می شود : نقطه بدون بازگشت. آستانه فنی به معنای آن است که ایران کاملا به دانش و توانایی لازم برای نحوه استفاده از مواد هسته ای برای مقاصد مختلف دست یافته است و اگر تهران بخواهد وسایل و تجهیزات لازم برای غنی سازی اورانیوم در مقیاس خطرناک را در اختیار دارد.

به گزارش مهر، این روزنامه در ادامه به موضع جدید آمریکا در قبال ایران اشاره کرد و نوشت : دولت جدید آمریکا موقعیت ایران را ارتقا داد. دولت آمریکا بعد از آنکه تهدیدها وتحریمهایش در برابر ایران شکست خود رویکردش در برابر تهران را تغییر داد. رئیس جمهور اوباما قصد مذاکره با مقامات ایران و ارائه پیشنهادهایی را به آنها دارد؛ پیشنهادهایی از قبیل : راه حلی برای عراق، نبرد مشترک علیه طالبان در افغانستان، به رسمیت شناختن قدرت منطقه ای ایران و ارائه مشوقهای اقتصادی به ایران.

در عوض واشنگتن از تهران انتظار دارد که برنامه غنی سازی خود را متوقف کند. آمریکا امیدوار است تا در این راه بتواند حمایت روسیه را نیز کسب کند. آمریکا در عوض کسب حمایت روسیه استقرار سپر موشکی خود در اروپای شرقی را متوقف می کند. اما با این وجود به نظر می رسد که مشوقهای ارائه شده به ایران برای صرف نظر از غنی سازی اورانیوم چندان سفت و سخت نیستند و همانگونه که یادلین اعلام کرده تهران در پی کسب زمان برای توسعه قابلیتهای فنی خود است.

به گزارش مهر این مطلب در حالی منتشر می شود که چند روز قبل اعلام شد : با توجه به قطعی بودن تصمیم آمریکا برای مذاکره با ایران، تل آویو نیز در اندیشه امکان تغییر رویکرد خود است و به همین دلیل خطوط قرمزی را برای آمریکا در ارتباط با ایران ترسیم کرده است.

رژیم صهیونیستی از زمان جدی شدن بحث پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و از آنجا که اوباما وعده مذاکره با ایران را در صورت پیروزی در این انتخابات داده بود نگرانی خود از این مذاکرات را اعلام داشت و تلاشهای زیادی را انجام داد تا دولت جدید آمریکا را از این تصمیم منصرف سازد اما با تعیین مشاور ویژه ایران در دولت اوباما، تل آویو هم اکنون رویه جدیدی را آغاز کرده و در نظر دارد تا با تعیین این خطوط قرمز نبض اقدامات آمریکا در قبال ایران را در دست بگیرد.