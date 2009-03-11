به گزارش خبرگزاری مهر، روانشناسان پس از تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیده اند که به منظور بهره بردن از عمری طولانی و پر ثمر یکی از بهترین و موثرترین کارها این است که هر کسی زندگی خود را سرشار از احساسات خوشایند و مطلوب کند.

بنابر همین گزارش نحوه نگرش و پردازش افراد نسبت به مسائل گوناگون زندگی و چگونگی غلبه آنها بر مشکلات است که موجب بسیاری از دشمنی ها و کینه ها و حتی بیماریهای قلبی می شود و افرادی که در زندگی احساس قربانی بودن یا نا توانی می کنند بیشتر بیمار شده و عمر کوتاهتری دارند.

افراد خوش بین با آگاهی از نقش احساسات مثبت مشکلات را تحت کنترل خود در می آورند.

تحقیقات نشان داده اگر افرادی که احساسات منفی دارند به قضایا به عنوان یک چالش نگاه کنند نه به عنوان یک تهدید پاسخ بدنی و مغزی بهتری می دهند زیرا در این صورت سعی می کنند از قابلیتهای خود به عنوان فردی که در حال بررسی و حل چالش است استفاده کنند.

آنچه از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است این است که صرفا" نباید افکار منفی را از ذهن دور کرد بلکه باید راهی برای عادت به افکار مثبت در ذهن پیدا کرد.

افراد خوش بین مشکلات زندگی را نیز طبیعی دانسته و درصدد رفع آنها بر می آیند نه در پی بزرگ جلوه دادن و احساس بدبختی و همین موضوع آمادگی جسمی آنان را نیز افزایش داده و بیماریها به شکل خفیف تری آنها را درگیر کرده و با سرعت بیشتری بهبودی می یابند.