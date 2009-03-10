اوباما دنباله روی بوش/ تداوم سیاست بی نتیجه چماق و هویج در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "رابرت کاگان" در مطلبی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: تیم سیاست خارجی "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا سخت تلاش کرده تا سیاستهای خود را به جهان اینگونه نشان دهد که گویی یک جدایی اساسی با سیاستهای جرج بوش داشته است.

نویسنده خاطر نشان کرده است: رسانه ها به این تغییرات در سیاست آمریکا در قبال چین و کره شمالی پرداختند و همچنین تغییر قابل توجهی را در جنگ علیه تروریسم گزارش دادند. این رسانه ها به تغییر در سیاست اوباما از " قدرت سخت" به " قدرت نرم" و از " اقدام نظامی" به " دیپلماسی" با وجود اعزام 17 هزار نیروی آمریکایی به افغانستان و همچنین تعیین یک جدول زمانبندی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق اشاره کردند.

در ادامه این مطلب در مورد ایران با اشاره به اخبار رسانه ها درباره معامله دولت اوباما با روسیه بر سر موضوع هسته ای ایران و استقرار سپر موشکی در اروپا آمده است: تاکید بر مشوقها به شکل مشوقهای سیاسی و اقتصادی در صورت توقف این برنامه و تنبیه ها به شکل تحریمهای بین المللی و انزوا در صورت عدم توقف این برنامه در واقع چیزهای تازه ای نیستند که البته باید به این موارد تاخیر قابل توجه دولت اوباما با وجود شعارهای تبلغاتی وی برای ورود به مذاکرات سطح بالا و مستقیم را افزود که دولت اوباما به جای آن می خواهد بر تماسهای سطح متوسط یا دیدارهای چندجانبه در زمینه موضوعات دیگری از جمله افغانستان و عراق تمرکز کند.

نویسنده خاطر نشان کرده است: اهداف و مقدمات اساسی سیاست آمریکا تغییر نکرده است. حوزه دیگری هم که نشان می دهد ادعاهای دولت اوباما برای جدایی از سیاستهای بوش واقعاً محقق نشده، دموکراسی و حقوق بشر است. امیدوارم که چنین تغییری انجام شود.