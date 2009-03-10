کاهش صادرات نفت عربستان به ژاپن تداوم یافت

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، مقامات شرکت نفتی آرامکو که بزرگترین تولید کننه نفت عربستان است، از کاهش 11 تا 14 درصدی صادرات نفت خود به ژاپن در ماه آوریل خبر دادند. مقامات عربستان دلیل این کاهش را پایین بودن قیمت نفت و همسویی با سیاستهای سازمان کشورهای تولید کننده نفت عنوان کردند.

همچنین پیش بینی می شود با کاهش مجدد تولید اوپک، صادرات نفت عربستان به ژاپن در ماه آوریل از مقدار اعلام شده نیز فراتر رود. مقامات ژاپنی در همین حال اعلام کردند: کاهش بیش از 14 درصد صادران نفت عربستان در ماه آوریل بر خلاف قرار داد منعقد شده بین دو کشور است.

این در شرایطی است که عربستان که اقتصاد آن وابستگی شدیدی به صادرات نفتی دارد برای کاهش مجدد تولید اوپک در نشست وین پافشاری می کند.