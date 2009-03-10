ملت ها مارگزیده عملیات روانی شرق و غرب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی صبح امروز در مراسم آغازین همایش عملیاتی روانی، اظهار داشت: قرآن بزرگترین عملیات روانی جبهه حق وحقیقت است وعلاوه بر اینکه تمامی ابعاد مد نظر را در خود دارد، کتابی است برای حفظ روحیه پیامبر اعظم (ص) و مسلمانان در صحنه پرفراز و نشیب رسالت ایشان.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از آیات شریفه قرآن کریم برای قوت قلب دادن به رسول خدا (ص) و مسلمین و پاسخ دادن به جبهه های شرک، کفر ونفاق به منظور امید بخشیدن به آینده اسلام ومسلمین است، افزود: ازسویی امام خمینی را می توان رهبر مبارزه و مقاومت در مقابله با عملیات روانی غرب علیه مسلمانان و مستضعفین دانست.

فیروزآبادی تصریح کرد: صحیفه نور امام خمینی(ره) بخش مهمی از عملیات روانی برای قوت قلب ملت ایران و استحکام بخشیدن به رزمندگان در پاسخ دادن به جبهه کفر، نفاق و استکبار است.

وی با اشاره به ادبیات پرمحتوای گذشته ملت ایران، شاهنامه فردوسی را عملیات روانی یک مرد مسلمان و انقلابی برای حفظ روحیه حماسی ملت ایران دانست وادامه داد: افسانه های پرفراز ونشیب، مردانگی، مروت،ایستادگی و امید به پیروزی ازمشخصه های شاهنامه فردوسی برای مقابله با عملیات روانی دشمنان ملت ایران است.

سرلشکر فیروزآبادی، مهدویت، ولایت و روحانیت را افق امید، مقاومت و رهبری ومقابله با استکبار را رمز پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان قسم خورده خود برشمرد و تاکید کرد که پیروزی انقلاب اسلامی برنامه استراتژیک کفر و استکبار در منطقه را نابود کرد و شکست آن را در جهان نیز مژده می دهد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در صد سال اخیر تهاجم فرهنگی غرب بر علیه ایران آغاز شده است، گفت: از شهر فرنگ گرفته تا قلدری های رضا خان همگی ابزار عملیات روانی غرب برای توجیه و خام کردن مردم و غارت منابع ملی ما بوده است.

وی آغاز مبارزه زرگری استکبار را راهی برای غارت ملت ها و دستیابی دنیای استکبار به اهداف خود دانست و خاطر نشان کرد: غرب استکباری از ایدئولوژی سازی تا راه اندازی مکاتب فلسفی و تربیت نخبگان ملت ها در دو بلوک شرق و غرب، صدور کتاب، استاد و دانشجو، راه اندازی جنگ های میان به اصطلاح روشنفکران، جذب انسان های چشم و گوش بسته و بی توجه به غارت ملی تا کاروان مستشاران و میسیونورها و ... را تماما برای غارت بی درد سر و خوشگذرانی های خود به کار گرفته است.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه ملت ها مارگزیده عملیات روانی شرق و غرب هستند، اضافه کرد: آنها همواره به دنبال آن بودند که ملت ها را غرق درخوشگذرانی ومستی قراردهند تا آنها نیز کشتارهای آمریکا،انگلیس واسرائیل را همچون تماشای فیلم هالیوودی بدانند اما به یکباره خمینی ظهور می کند و همه را از خواب بیدار می نماید و ملت ها نیز علیه استکبار نیم خیز می شوند و آنها ناباورانه علائم بیداری ملت ها را احساس می کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: شرق و غرب از قیام ملت ایران علیه خود دستپاچه می شوند و معتقدند که باید جلوی این قضیه که باعث ایجاد سیلاب نجات ملت ها خواهد شد سد زد. لذا صدام را به کار می گیرند و همه ابزارهای روانی شرق و غرب را بسیج می کنند اما ملت ایران آبدیده می شود و مسلمانان هوشیارترمی شوند.مستکبران هم می دانند که از ماشین نظامی و ادوات نظامیان نیز کاری بر نمی آید.

وی با بیان اینکه ملت ایران پس از امام خمینی(ره) با اقتدار رهبری معظم انقلاب به دستاوردهای عظیم و زیرساخت های اساسی دست یافته است، تصریح کرد: ملت ایران برای بیداری و هوشیاری ملت ها هر روز پیامی به دنیا صادر می کند. انجمن های مخوف آمریکا و اسرائیل و سرمایه داری جهانی هیچ کاری نمی توانند بکنند. آنها برای مقابله با این کار آن چه از عملیات روانی در اختیار دارند به کار می گیرند.

فیروزآبادی در پایان با بیان اینکه دنیای استکبار برای مقابله با ملت ایران و پیام آن برای مسلمانان و مستضعفان تمامی عقل های نداشته خود را به کار می گیرند، خاطر نشان کرد: آنها تبلیغات روانی خود را برای استحاله کردن و نا امید کردن ملت ایران و در نهایت به کارگیری ماشین نظامی خود علیه ما و از میان برداشتن ایران اسلامی و آغاز غارت ملت ها هر روز دنبال می کنند و برای آن تلاش می نمایند که ما باید در این راه راهکاری داشته باشیم.