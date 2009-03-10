تیم ملی تنیس روی میز ایران عازم هند شد / تغییر در ترکیب اعزامی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز پروتور بزرگسالان و امیدهای جهان طی روزهای 22 تا 25 اسفندماه در شهر "ایندوره" هند برگزار می‎شود. طبق آخرین اعلام 100 بازیکن از 15 کشور آسیایی و اروپایی برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

فدراسیون تنیس روی میز ایران نیز در راستای آماده‌سازی ملی‌پوشان این رشته برای شرکت در مسابقات جهانی یوکوهاما ژاپن (8 تا 15 اردیبهشت‌ماه) تورنمنت هند را در برنامه آماده‌سازی آنها قرار داده است.

محمدرضا اخلاق پسند، مهران احدی، محمد فرقدانی و محمد بایرامپور در قالب تیم مردان راهی هند شدند. رضا میرالماسی و رحمت عالمیان هدایت این پینگ‌پنگ بازان را بر عهده دارند.

تیم ملی تنیس روی میز بانوان نیز با ترکیب آنافیاضیان و ندا شهسواری عازم هند شدند. مربیگری این بازیکنان به فرشته سموعی واگذار شده است. این درحالی است که افشین نوروزی، زمان ملا و سحر رهنما که در فهرست فدراسیون تنیس روی میز برای شرکت در پروتور جهانی قرار داشتند از انجام سفر بازماندند.

پینگ‌پنگ بازان ایران در مسابقات انفرادی و دوبل هند با حریقان جهانی خود دیدار می‌کنند.

همچنین شهلا عامری داور بین‌المللی تنیس روی میز ایران همراه با تیم های ملی مردان و زنان به هند سفر کرد تا در رقابت‌های ایندوره قضاوت کند.