ارتقای سطح علمی و فرهنگی زیربنای توسعه خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی واحد اهر گفت: مراکز آموزش عالی در شهرها نماد توسعه بوده و هرجا دانشگاه ها نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند، توسعه علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی نیز در آنجا نمود عینی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همواره توسعه فرهنگی و علمی زمینه ساز توسعه و رشد و آبادانی منطقه و ارتقاء فرهنگ عمومی را به دنبال داشته است.

حجت الاسلام حاجی زاده در این جلسه با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در توسعه این شهرستان گفت: با تلاش همه جانبه و تدبیر مدیران این دانشگاه ، واحد اهر به یکی از واحدهای مطرح استان تبدیل شده و حضور بیش از 6 هزار دانشجو و اساتید مجرب نشان از به ثمر نشستن تلاش جمعی در توسعه این دانشگاه و نهایتا توسعه شهرستان اهر می باشد.

امام جمعه اهر با تاکید بر تداوم برنامه های مختلف فرهنگی ، عقیدتی و تقویت آموزه های دینی گفت: باید با برنامه ریزی مدون در جهت ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) ، پاسخ به شبهات جوانان و برگزاری برنامه های متنوع تلاش نمائیم تا جوانان با عشق و علاقه جذب مسائل دینی و معنوی شوند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی اهر گفت: جوانان ما پاک ، مومن و متدین هستند و اگر برنامه ریزی لازم برای جذب آنها صورت گیرد و آنها با مسائل دینی ، سیره نبوی ، ائمه اطهار و قرآن آشنا شوند قطعاً هیچ یک از توطئه های دشمنان در تهاجم فرهنگی کارساز نخواهد بود.