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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۰

مدیر عامل خانه سینما:

اعضای آکادمی اسکار در پی تعامل با سینماگران ایرانی بودند

اعضای آکادمی اسکار در پی تعامل با سینماگران ایرانی بودند

محمدمهدی عسگرپور در نشست خبری صبح امروز در خانه سینما دستاوردهای سفر اعضای آکادمی اسکار را برای سینمای ایران مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانه سینما درباره حضور اعضای آکادمی اسکار حضور در ایران گفت: از چند سال قبل با توجه به موقعیت سینمای ایران در سطح بین‌الملل و موفقیت‌های آن در جشنواره‌های جهانی نمایندگانی از آکادمی  علوم و هنرهای سینمایی آمریکا برای حضور در ایران ابراز تمایل کردند.

وی در ادامه افزود: این حضور با هدف برقراری ارتباط فرهنگی و استفاده از تجربه‌های مشترک سینمای ایران و نمایندگان آکادمی اسکار انجام شد. سینمای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاهی ویژه در جهان داشته و طبیعی است آنها مایل باشند با سینماگران ایرانی تعامل داشته باشند.

عسگرپور ادامه داد: پنج ماه پیش این درخواست جدیتر و مشخص شد اعضای آکادمی برای سفر به ایران و تعامل با سینماگران ما مصممند. اما هنوز معلوم نبود چند نفر می‌آیند. ما می‌خواستیم این دیدار قبل از شروع سال جدید در دی‌ماه انجام شود، اما آنها درگیر مراسم اسکار بودند و نمی‌توانستند در آن مقطع به ایران بیایند. پیگیری‌های قانونی برای سفر گروه را از همان مقطع شروع کردیم.

مدیر عامل خانه سینما ادامه داد: برنامه‌ای که برای این سفر در نظر داشتیم در قالب برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی بود و ایجاد بستری برای انتقال تجربه‌های مشترک که سینماگران ایرانی و اعضای آکادمی اسکار داشتند. خوشبختانه در جریان این سفر به اهداف مد نظر رسیدیم و با وجود حاشیه‌هایی که بعضی رسانه‌ها به وجود آوردند سفر این هیئت به ایران را مثبت ارزیابی می‌کنم.

کد مطلب 847010

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