فرصت 10 روزه گروههای فلسطینی برای دستیابی به آشتی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام چاپ مصر، "احمد قریع" رئیس مذاکره کننده جنبش فتح این مسئله که دستیابی گروه های فلسطینی به توافق در گفتگوهای ملی باید پیش از برگزاری اجلاس سران عرب در دوحه برگزار شود را تکذیب کرد.

اجلاس سران عرب 30 مارس در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد.

در همین حال احمد قریع خاطرنشان کرد: طبق توافق قرار است کمیته های پنجگانه موضوعات دولت وحدت ملی، انتخابات، سازمان آزادیبخش فلسطین، امنیت و آشتی ملی را طی 10 روز به پایان برسانند و به نتایج موفقی دست یابند.

وی در ادامه گفت: عدم دستیابی به توافق به معنای پایان کار نیست و گروه های فلسطینی می توانند برای دستیابی به توافق چند روز دیگر نشست برگزار کنند.

از سوی دیگر "محمود الزهار" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس حضور "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی این جنبش در نشست گفتگوهای ملی را رد کرد.

