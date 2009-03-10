  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۱

فرصت 10 روزه گروههای فلسطینی برای دستیابی به آشتی ملی

فرصت 10 روزه گروههای فلسطینی برای دستیابی به آشتی ملی

نشست گفتگوهای ملی فلسطین در سطح کمیته های پنجگانه با هدف دستیابی به آشتی ملی طی 10 روز امروز ظهر در قاهره آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام چاپ مصر، "احمد قریع" رئیس مذاکره کننده جنبش فتح این مسئله که دستیابی گروه های فلسطینی به توافق در گفتگوهای ملی باید پیش از برگزاری اجلاس سران عرب در دوحه برگزار شود را تکذیب کرد.

اجلاس سران عرب 30 مارس در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد.

در همین حال احمد قریع خاطرنشان کرد: طبق توافق قرار است کمیته های پنجگانه موضوعات دولت وحدت ملی، انتخابات، سازمان آزادیبخش فلسطین، امنیت و آشتی ملی را طی 10 روز به پایان برسانند و به نتایج موفقی دست یابند.

وی در ادامه گفت: عدم دستیابی به توافق به معنای پایان کار نیست و گروه های فلسطینی می توانند برای دستیابی به توافق چند روز دیگر نشست برگزار کنند.

از سوی دیگر "محمود الزهار" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس حضور "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی این جنبش در نشست گفتگوهای ملی را رد کرد.

کد مطلب 847017

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها