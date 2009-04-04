جنگلهای حفاظت شده ایلام ؛ جایگاه زباله های شهری و بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلام با داشتن جنگلهای فراوان و منابع طبیعی متعدد یکی از استانهای بکر کشور از لحاظ طبیت است.

این استان داری کوههای متعدد و جایگاههای طبیعی فراوان برای گردشگران در ایام نوروز است. ولی متاسفانه برخی از نقاط جنگلها و منابع طبیعی این استان که همواره مورد استقبال خانواده های ایلامی و گردشگران قرار می گیرد به جایگاه زباله های شهری و بیمارستانی تبدیل شده است.

یکی از این مناطق که تجمع زباله در آن باعث اعتراض شهروندان نیز شده است در بخش بدره از توابع این استان است که طی سالهای درازی است در محل ورودی به جایگاه های طبیعی نزدیک به "کبیرکوه"، زباله های شهری و بیمارستانی رها شده است و مردم را از تفریح در این مناطق زیبا فراری داده است.

زباله های شهری و بیمارستانی که در آنجا ریخته شده است باعث تخریب مناطع طبیعی بکر ملی و تخریب تعداد زیادی درخت بلوط شده است و مشکل اساسی تر نیز سوزندان زباله ها و دود ناشی از آن است که تمام منطقه را در می گیرد و همه افرادی که در مناطق به تفریح مشغول هستند را در معرض بیماریهای خطرناک قرار می دهد.

این منطقه که در ورودی آن تابلوی حفاظت محیط زیست نیز نصب شده است، به هیچ عنوان طی 30 سال گذشته مورد توجه مسئولان برای چاره اندیشی قرار نگرفته است و هم اکنون بخش زیادی از گردشگران که به این مناطق طبیعی سفر می کنند هر ساله شاهد تجمع زباله ها در این منطقه هستند و هر ساله نیز از تعداد گردشگران این مناطق کاسته می شود.

یکی از مسافران نوروزی اهل استان خوزستان که به این منطقه برای طبیعت گردی آمده بود در این ارتباط گفت: این منطقه و کوههای زیبا و منابع طبیعی فراوان و بکر که محل مناسبی برای تفریح و تفرجگاهی مناسب برای خانواده هاست توسط زباله های موجود تخریب شده است و پسماندهای بیمارستانی که دچار امراض پوستی برای انسان می شود مسافران را فراری داده است.

حامد فرهادبیگی اظهار داشت: ما هر ساله به این منطقه سفر می کنیم و هر ساله شاهد این وضعیت نامناسب هستیم که این منابع خدادادی دچار تخریب شده اند.

فراهاد بیگی گفت: ما به عنوان مسافران نوروزی از مسئولان انتظار داریم که حتی اگر خدمات رفاهی به مسافران ارائه نمی دهند، آنها را از داشته ها و مناطق تفریحی و طبیعی محروم نکنند.

رئیس شواری شهر بخش بدره در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: به دلیل قرار گفتن این بخش در کوهها و جنگل، جایگاه برای زباله ها وجود ندارد و در حال پیگیری برای محلی مناسب برای دفن زباله هستیم.

زمان بیابانی عنوان کرد: زباله ها هر 50 روز یک بار زیر خاک برای تخریب نشدن طبیعت دفن می شوند و امیدواریم به زودی این مشکل حل شود.

این مسئول با اشاره به اینکه محیط زیست استان ایلام نیز از چند سال گذشته از این قضیه با خبر است، خاطرنشان کرد: این جایگاه زباله از سالهای گذشته وجود داشته ولی هنوز چاره ای برای آن اندیشیده نشده است..

بیابانی یادآور شد: ما از همکاری و نظرات مردم برای یافتن جایگاهی مناسب برای زباله های شهر استقبال می کنیم.