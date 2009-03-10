تاکید آیت الله سبحانی بر استفاده صحیح از آب‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی شب گذشته در دیدار ‏مسئولان دفاتر فرهنگی و دینی وزارت نیرو و مدیران صنعت آب ‏و برق قم با اشاره به اهمیت آب برای زندگی ‏بشر گفت: آبادانی در گرو حیات و حیات نیز به آب وابسته است و اگر آب وجود نداشته باشد، ‏حیات از زمین ‏برچیده می شود.‏



وی با بیان این که قطرات باران همانند طلا و نقره است که بر زمین فرود می‌آید، خاطر نشان کرد: باید از این ‏نعمت خدادادی به بهترین نحو ‏حفاظت کنیم و با چنگ و دندان از هدر رفتن آن جلوگیری کنیم.‏



این مرجع تقلید، قرن حاضر را قرن جنگ بر سر آب دانست و اظهار داشت: باید برای توجه همگانی به اهمیت ‏آب روزی را به نام روز ملی آب ‏نام گذاری کنیم و رسانه ها از جمله صدا و سیما به موضوع آب بپردازند تا ‏مردم بیشتر به اهمیت آب توجه کنند.‏



پیشنهاد آیت الله سبحانی: 25 فروردین روز آب اعلام شود

وی افزود: بنده پیشنهاد می کنم اول ماه نیسان که مصادف است با 25 فروردین و از قدیم مورد توجه مردم بوده ‏است و برای آب و بارش ‏باران در این ماه اهمیت زیادی قائل می شدند به نام روز آب معرفی شود.‏



آیت الله سبحانی در ادامه با تاکید بر آموزش نحوه صحیح استفاده از آب به مردم گفت: باید با پرهیز از کلی ‏گویی ، راه های صرفه جویی و ‏استفاده صحیح از آب به صورت جزئی به مردم آموزش داده شود.‏



وی مجزا بودن شبکه بهداشتی و شبکه آب شرب قم را بسیار مطلوب خواند و با قدردانی از کارشناسان ‏و مسئولان شرکت آب و فاضلاب ‏اظهار داشت: دو شبکه مجزا در قم به همت متخصصان قمی بسیار پراهمیت و ‏از خدمات مهم به شهر قم است.‏



استاد حوزه علمیه همچنین با اشاره به برخی از آزمایشات ، استفاده از آب شیرین کنهای خانگی را ‏مناسب ندانست و یادآور شد: با ‏توجه به این که دراین آب شیرین کن ها تمام املاح آب گرفته می شود ، ‏باعث به وجود آمدن برخی از بیماری ها می شوند .‏



وی آبادانی و رضایت مردم را آبروی نظام و اسلام دانست و گفت: باید در ارائه خدمات به مردم، رضایت آنها ‏را فراهم آوریم زیرا در کشور ‏اسلامی مردم هر خدمت یا عدم خدمتی را از چشم اسلام می بینند. ‏‎ ‎



وی همچنین در پایان خطاب به مسئولان صنعت آب و برق خاطر نشان کرد: تا می توانید مردم را از خود راضی ‏نگه دارید زیرا این کار خدمت ‏به اسلام، مسلمین و نظام است.‏