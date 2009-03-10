تاکید آیت الله سبحانی بر استفاده صحیح از آب‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی شب گذشته در دیدار مسئولان دفاتر فرهنگی و دینی وزارت نیرو و مدیران صنعت آب و برق قم با اشاره به اهمیت آب برای زندگی بشر گفت: آبادانی در گرو حیات و حیات نیز به آب وابسته است و اگر آب وجود نداشته باشد، حیات از زمین برچیده می شود.
وی با بیان این که قطرات باران همانند طلا و نقره است که بر زمین فرود میآید، خاطر نشان کرد: باید از این نعمت خدادادی به بهترین نحو حفاظت کنیم و با چنگ و دندان از هدر رفتن آن جلوگیری کنیم.
این مرجع تقلید، قرن حاضر را قرن جنگ بر سر آب دانست و اظهار داشت: باید برای توجه همگانی به اهمیت آب روزی را به نام روز ملی آب نام گذاری کنیم و رسانه ها از جمله صدا و سیما به موضوع آب بپردازند تا مردم بیشتر به اهمیت آب توجه کنند.
پیشنهاد آیت الله سبحانی: 25 فروردین روز آب اعلام شود
وی افزود: بنده پیشنهاد می کنم اول ماه نیسان که مصادف است با 25 فروردین و از قدیم مورد توجه مردم بوده است و برای آب و بارش باران در این ماه اهمیت زیادی قائل می شدند به نام روز آب معرفی شود.
آیت الله سبحانی در ادامه با تاکید بر آموزش نحوه صحیح استفاده از آب به مردم گفت: باید با پرهیز از کلی گویی ، راه های صرفه جویی و استفاده صحیح از آب به صورت جزئی به مردم آموزش داده شود.
وی مجزا بودن شبکه بهداشتی و شبکه آب شرب قم را بسیار مطلوب خواند و با قدردانی از کارشناسان و مسئولان شرکت آب و فاضلاب اظهار داشت: دو شبکه مجزا در قم به همت متخصصان قمی بسیار پراهمیت و از خدمات مهم به شهر قم است.
استاد حوزه علمیه همچنین با اشاره به برخی از آزمایشات ، استفاده از آب شیرین کنهای خانگی را مناسب ندانست و یادآور شد: با توجه به این که دراین آب شیرین کن ها تمام املاح آب گرفته می شود ، باعث به وجود آمدن برخی از بیماری ها می شوند .
وی آبادانی و رضایت مردم را آبروی نظام و اسلام دانست و گفت: باید در ارائه خدمات به مردم، رضایت آنها را فراهم آوریم زیرا در کشور اسلامی مردم هر خدمت یا عدم خدمتی را از چشم اسلام می بینند.
وی همچنین در پایان خطاب به مسئولان صنعت آب و برق خاطر نشان کرد: تا می توانید مردم را از خود راضی نگه دارید زیرا این کار خدمت به اسلام، مسلمین و نظام است.
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