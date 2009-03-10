تضمینی برای مدال آوری واترپلو وجود نداشت/ چهار میلیارد تومان می خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو به دلیل تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون شنا از سفر به مسابقات قهرمانی آسیا در چین بازماند. این در حالی است که این تیم برای حضور در رقابت های لیگ جهانی واترپلو آماده می شود. وحید مرادی علت این امر را به تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون شنا مرتبط می داند.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو کشورمان همچنین در جمع بندی عملکرد فدراسیون متبوعش، به دیگر سوالات خبرنگار مهر پاسخ گفته است:

* خبرگزاری مهر: آیا لغو سفر تیم ملی واترپلو به رقابت های قهرمانی آسیا در چین، به معنی بیم و واهمه فدراسیون شنا مبنی بر نتیجه نگرفتن در این رقابت ها نیست؟

وحید مرادی: حضور و عدم حضور هر تیمی در این رقابت ها بنا به مصلحت خود آنهاست. به عنوان مثال کره ای ها هم در این رقابت ها حضور پیدا نمی کنند و این قضیه در مورد ژاپن در رقابت های قهرمانی جهان هم صدق می کند. ما در این ارتباط دو جلسه با سازمان تیم های ملی برگزار کردیم و در این جلسات نظرات سرمربی، مدیرفنی، سرپرست و دیگر کارشناسان را جویا شدیم. در نهایت با تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون شنا که اعزام این تیم به رقابت ها را منوط به کسب مدال کرده بود، تیم واترپلو به چین اعزام نخواهد شد.

* اما شما پیش از این بارها تاکید کرده اید که برای ارتقای سطح فنی واترپلو از حضور در هیچ رقابتی چشم پوشی نمی کنید حتی اگر به شکست تیم ایران منجر شود؟

- همان طور که در ابتدا گفتم تصمیم گیری در این خصوص با هیئت رئیسه بود و آنچه برای فدراسیون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، مصوبات لیگ است. سازمان تیم های ملی نمی توانست تضمینی مبنی بر مدال آوری بدهد و بنابراین سفر به چین لغو شد. البته برنامه های ما برای حضور شایسته در رقابت های لیگ جهانی ادامه دارد و در سال آتی ، آنها را اجرا خواهیم کرد. من به شخصه هنوز هم پای حرفم ایستاده ام که هرچه تعداد بازی های یک تیم بیشتر باشد در نهایت آمادگی بیشتری پیدا می کند.

* در بازی های آسیایی 1988 سئول تیم واترپلو ایران در جمع چهار تیم پایانی رقابت ها قرار گرفت. در دوحه هم تیم واترپلوی ایران چهارم شد. با این حساب آیا ما پیشرفتی در این رشته داشته ایم؟

- تردید نکنید که کشورهای دیگر سرمایه گذاری و کار بسیاری در عرصه واترپلو انجام داده اند. به عنوان مثال چینی ها از آنجا که میزبان المپیک 2008 بودند و همچنین در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو هم میزبان خواهند بود، تلاش گسترده ای در جهت پیشرفت در این رشته و سایر رشته ها انجام داده اند.

* آیا با پیشرفت دیگر تیم ها، تیم ایران هم نمی بایست پیشرفت می کرد؟

- ما هم نسبت به گذشته پیشرفت کرده ایم. این را در نظر بگیرید که تیم ما امروز با میانگینی از بازیکنان جوان در رقابت ها شرکت می کند. در رشته ای مثل فوتبال شاید یک تیم نه چندان مطرح بر اثر اتفاقات ورزشی مقابل یک تیم مقتدر به برتری برسد اما در واترپلو چنین نیست. در واترپلو فقط تیم قوی تر برنده است. ما پیش از این با اختلاف 20 امتیاز مقابل قزاقستان تن به شکست می دادیم اما در دوحه دو بار با آنها بازی کردیم که در بازی نخست 10-10 شدیم و در بازی دوم با دو گل اختلاف شکست خوردیم.

* تیم واترپلو ایران در مسابقات رده های سنی به عنوان قهرمانی می رسد اما در رقابت های قهرمانی جهان، به عنوان مثال در رقابت های لانگ بیچ آمریکا، شکست های سنگینی را مقابل تیم های اروپایی متحمل می شود. آیا در قهرمانی ما در رقابت های آسیایی جای اما و اگر وجود دارد و یا اختلاف آنها با ما تا بدین حد است؟

- هر مسابقاتی مقررات خاص خودش را دارد و همه کشورها بنا به مصلحت خودشان، تیم هایشان را به رقابت ها اعزام می کنند. اینکه گفته می شود به عنوان مثال تیم چین با نفرات اصلی اش در رقابت ها شرکت نمی کند شایعه ای بیش نیست. چینی ها بر روی جوانان خود به اندازه بزرگسالان سرمایه گذاری می کنند. در اینجا وقتی شما مقامی کسب می کنید عنوان می شود که رقبا از استاندارد به دور بوده اند که ما اجازه نمی دهیم قدر و منزلت ورزشکاران کشورمان را پایین بیاورند. این را بدانید که اختلاف واترپلوی ایران با اروپا اختلاف معناداری است. تیم های چین و ژاپن و قزاقستان هم در تقابل با اروپایی ها بازنده هستند.

* به نظر می رسد در رشته شنا، تک چهره ها حرف اول را می زنند. آیا برای بازی های المپیک 2012 لندن احتمال کسب سهمیه یا سهمیه هایی را متصور هستید؟

- برنامه های فدراسیون به گونه ای نیست که بر روی یک شناگر تکیه کند. محمد علیرضایی موفق شد رکورد ورودی المپیک 2008 پکن را کسب کند اما محمد بیداریان هم تنها با 83 صدم ثانیه از حضور در رقابت های پکن بازماند. شناگران ما در حال رشد هستند و رکوردها هر روز بهتر می شود. اطمینان داریم که برای بازی های المپیک 2012 لندن در چندین ماده مجوز حضور در این رقابت ها را کسب می کنیم.

* چنانچه بخواهید از بیرون به عملکرد فدراسیون شنا نگاه کنید آیا از عملکرد این فدراسیون رضایت دارید؟

- رشته شنا در بازی های المپیک 51 مدال طلا، 51 نقره و 51 برنز دارد و این در حالی است که برخی رشته ها تک مدالی هستند. اینکه ما 51 برابر برخی فدراسیون ها مدال آوری داریم اکنون باید پرسید آیا 51 برابر دیگر فدراسیون ها هم به ما بودجه اختصاص داده می شود؟ فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپلو بعد از فدراسیون جانبازان و معلولان بزرگ ترین فدراسیون کشور است و برای همین باید سرمایه گذاری بیشتری در این حوزه انجام شود. کشورهایی می توانند در ورزش ادعایی داشته باشند که در رشته های پایه دو و میدانی، شنا و ژیمناستیک توفیق داشته باشند. به نظر من کف اعتباراتی که به فدراسیون شنا باید تعلق بگیرد چهار میلیارد تومان است تا به فراخور آن، امکانات سخت افزاری ما هم ارتقا پیدا کند.

* در خصوص حضور تیم های شیرجه و شنا در نخستین دوره بازی های آسیایی جوانان توضیح دهید؟

- متولی برگزاری این رقابت ها کمیته بین المللی المپیک است و در خصوص اعزام تیم های شنا و شیرجه ما به این بازی ها که به میزبانی سنگاپور برگزار می شود، تابع سیاست های کمیته ملی المپیک هستیم. تیم شیرجه ما در حال حاضر در اردو به سر می برد و از شناگران هم بتازگی رکوردگیری به عمل آمده است.

* آیا فکر نمی کنید شیرجه در کشورمان مهجور مانده است؟

- ما هرکاری انجام می دهیم تا شیرجه در کشورمان پیشرفت کند. پیش از این شاید فقط 100 شیرجه رو در کشور فعالیت می کردند اما امروز در بعضی استان ها بیش از 300 نوآموز شیرجه حضور دارند. پایگاه های قهرمانی شیرجه در سطح کشور راه اندازی شده که این امر می تواند در نهایت به رشد چشمگیر شیرجه بینجامد. از بین 30 استانی که در رشته شیرجه به فعالیت مشغول هستند تنها یک سوم آنها از امکانات لازم برخوردارند.

* به عنوان آخرین سوال؛ برنامه فدراسیون شنا برای سال 88 را بیان کنید؟

- در سال آتی برنامه های خود را با قدرت هرچه بیشتر ادامه می دهیم. ما در سالی که در حال سپری کردن آن هستیم بیش از 210 دوره مربیگری و 25 دوره رقابت های قهرمانی کشور برگزار کردیم که این روند با قدرت بیشتری در سال آینده تداوم پیدا می کند. ضمن اینکه در این سال چهار برنامه بسیار مهم در پیش داریم: میزبانی رقابت های واترپلو قهرمانی جوانان آسیا، شرکت در لیگ جهانی واترپلو، حضور در رقابت های رده سنی و بازی های کشورهای اسلامی که با برنامه های در نظر گرفته شده فدراسیون شنا، مدال های رنگارنگی از این رقابت ها تقدیم ملت ایران خواهیم کرد. آینده شنا، شیرجه و واترپلو کشور روشن است.