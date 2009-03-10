احداث هفت سد برای مهار 60 میلیون متر مکعب آب روان در اهر

صفر اصغری به خبرنگار مهر در اهر گفت: به دنبال سیاستهای محرومیت زدایی دولت در تقویت و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و محروم، احداث هفت سد کوچک خاکی برای تبدیل اراضی دیمی به آبی در سرلوحه برنامه های سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی قرار گرفت.

فرماندار اهر گفت: در حال حاضر بیش از 86 درصد اراضی شهرستان اهر بصورت دیم کشت می شود که از بهره وری و راندمان لازم برخوردار نیست.

به گفته اصغری از آنجا که از اراضی دیم سود متناسبی نصیب کشاورزان نمی شود لذا تبدیل این اراضی به کشت آبی بر ارتقای وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه نیز تاثیر انکارناپذیری خواهد داشت.

صفر اصغری یادآور شد: سدهای یاد شده در مسیر رودخانه های علی آباد، کچری چای، ابریق چای، کیچیک چای، جوان شیخ، کسانق و گویجه بل احداث می شود.

فرماندار اهر با بیان اینکه این سدها در حال حاضر در مرحله مطالعه قرار دارد گفت: در صورت تخصیص اعتبار و احداث آنها 60 میلیون متر مکعب از آبهای روان و بدون استفاده اهر که از طریق رودخانه ارس به دریای خزر می ریزند، مهار می شود.

وی همچنین تصریح کرد: با مهار این آبهای سرگردان علاوه بر آبی کردن مزارع کشاورزان می تواند بخشی از آب آشامیدنی روستاییان این شهرستان را نیز فراهم نماید.

فرماندار اهر گفت: مرحله اول مطالعات سد ابریق به اتمام رسیده و مرحله دوم آن از سال آتی آغاز می شود.

وی گفت: مطالعات اولیه سدهای پنج گانه به اتمام رسیده و مطالعه مرحله اول سد شکرلوچای و کچری چای در سال جاری آغاز شده که با تامین اعتبارات لازم در سال 88 نیز تداوم خواهد یافت.

فرماندار اهر گفت: برای ساماندهی رودخانه های اهر مبلغ 800 میلیون ریال از محل مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری و 1800 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی برای سال 88 اختصاص یافته است.

اصغری همچنین از اختصاص 13 میلیارد ریال از محل درآمد سازمان ماده 63 برای تکمیل شبکه پایاب سد ستارخان خبر داد.