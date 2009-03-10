  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱

با تاکید بر دوستی با ایران؛

آذربایجان خواستار عدم دخالت آمریکا در امور داخلی این کشور شد

آذربایجان خواستار عدم دخالت آمریکا در امور داخلی این کشور شد

نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان در گفتگویی از دولت آمریکا خواست تا با تهدید نشان دادن ایران در امور داخلی این کشور دخالت نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین میرزا زاده از ادعای دولت آمریکا در خصوص دفاع از این کشور در صورت حمله ایران به شدت انتقاد کرد.

به گزارش پرس تی وی ، آیدین میرزا زاده با اشاره به مناسبات دوستانه تهران و باکو گفت:" ما نیازی به دلسوزی بی مورد دیگران نداریم و می توانیم مسائل مان را با تکیه بر توان داخلی حل و فصل کنیم. "

خانم "آنه درسی" سفیر آمریکا در آذربایجان در اظهاراتی ادعا کرده بود که در صورت حمله ایران به جمهوری آذربایجان واشنگتن از این کشور دفاع خواهد کرد.

آیدین میرزا زاده همچنین با اشاره به همکاری گسترده نظامی جمهوری آذربایجان با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، افزود:" ارتش ما قادر به دفاع از کشور است و برای تامین امنیت خود به هیچ کشوری حتی کشورهای دوست نیاز ندارد".

وی در ادامه، درباره خبر برگزاری کلاس تئوری "دفاع از آذربایجان در برابر حمله ایران" در پنتاگون گفت:" برگزاری چنین دوره ای، بدون اطلاع و حضور مقامات نظامی دولت باکو، جای سؤال دارد."

 

کد مطلب 847034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها