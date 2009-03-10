آذربایجان خواستار عدم دخالت آمریکا در امور داخلی این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین میرزا زاده از ادعای دولت آمریکا در خصوص دفاع از این کشور در صورت حمله ایران به شدت انتقاد کرد.

به گزارش پرس تی وی ، آیدین میرزا زاده با اشاره به مناسبات دوستانه تهران و باکو گفت:" ما نیازی به دلسوزی بی مورد دیگران نداریم و می توانیم مسائل مان را با تکیه بر توان داخلی حل و فصل کنیم. "

خانم "آنه درسی" سفیر آمریکا در آذربایجان در اظهاراتی ادعا کرده بود که در صورت حمله ایران به جمهوری آذربایجان واشنگتن از این کشور دفاع خواهد کرد.

آیدین میرزا زاده همچنین با اشاره به همکاری گسترده نظامی جمهوری آذربایجان با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، افزود:" ارتش ما قادر به دفاع از کشور است و برای تامین امنیت خود به هیچ کشوری حتی کشورهای دوست نیاز ندارد".

وی در ادامه، درباره خبر برگزاری کلاس تئوری "دفاع از آذربایجان در برابر حمله ایران" در پنتاگون گفت:" برگزاری چنین دوره ای، بدون اطلاع و حضور مقامات نظامی دولت باکو، جای سؤال دارد."