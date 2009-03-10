کشف و انهدام 6000 کیلوگرم ماده غذایی فاسد در نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید هاشمی صبح امروز در نشست ستاد سلامت شهرستان نهبندان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 875 مورد بازدید از 745 مرکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی در شهرستان نهبندان انجام شده است.

وی تصریح کرد: همچنین پنج هزار و 300 کیلوگرم مواد غذایی مشکوک کشف و یک هزار و 273 کیلوگرم ماده غذایی فاسد در این شهرستان منهدم شده است.

هاشمی کلرسنجی آب آشامیدنی، معرفی متقاضیان پروانه کسب و صدور کارت تندرستی برای آنان پس از نتایج آزمایشگاهی میکروبی و شیمیایی، معرفی 18 متصدی متخلف مراکز مواد غذایی و اماکن عمومی به دادگاه، پلمپ یکی از اماکن عمومی و ده ها مورد نمونه برداری از نان تولیدی و بررسی میزان ید موجود و نمک مورد استفاده نانوایی ها را از جمله اقدامات بهداشت محیطی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان در راستای حفظ و ارتقاء سطح عمومی و شاخص های بهداشتی این شهرستان برشمرد.

به گفته وی توزیع مقادیر قابل توجهی مصالح، سم و مواد ضد عفونی کننده در اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و نظارت بر عملیات بهسازی و احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهرها و روستاها نیز از جمله این اقدامات هستند.

هاشمی در ادامه به برگزاری راهپیمایی نمادین دانش آموزان نهبندانی در 11 اسفند به مناسبت روز بهداشت محیط اشاره کرد و افزود: دانش آموزان شرکت کننده در این راهپیمایی با استفاده از دستکش و کیسه زباله ضمن پاکسازی محوطه ها و محیط زیست پیرامون خود، بر ضرورت حفظ و صیانت از محیط زیست و حریم بهداشت عمومی از سوی آحاد جامعه تاکید کردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهبندان در پایان تهیه و نصب پرده نوشته حاوی پیام های آموزشی و بهداشتی در میادین پر رفت و آمد و سخنرانی تنی چند از مسئولین و کارشناسان در اجتماعات دانش آموزی را از دیگر برنامه های شبکه بهداشت و درمان این شهرستان عنوان کرد.