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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۴

کشف و انهدام 6000 کیلوگرم ماده غذایی فاسد در نهبندان

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان نهبندان از کشف و انهدام بیش از شش هزار و 600 کیلوگرم ماده غذایی فاسد از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید هاشمی صبح امروز در نشست ستاد سلامت شهرستان نهبندان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 875 مورد بازدید از 745 مرکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی در شهرستان نهبندان انجام شده است.

وی تصریح کرد: همچنین پنج هزار و 300 کیلوگرم مواد غذایی مشکوک کشف و یک هزار و 273 کیلوگرم ماده غذایی فاسد در این شهرستان منهدم شده است.

هاشمی کلرسنجی آب آشامیدنی، معرفی متقاضیان پروانه کسب و صدور کارت تندرستی برای آنان پس از نتایج آزمایشگاهی میکروبی و شیمیایی، معرفی 18 متصدی متخلف مراکز مواد غذایی و اماکن عمومی به دادگاه، پلمپ یکی از اماکن عمومی و ده ها مورد نمونه برداری از نان تولیدی و بررسی میزان ید موجود و نمک مورد استفاده نانوایی ها را از جمله اقدامات بهداشت محیطی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان در راستای حفظ و ارتقاء سطح عمومی و شاخص های بهداشتی این شهرستان برشمرد.

به گفته وی توزیع مقادیر قابل توجهی مصالح، سم و مواد ضد عفونی کننده در اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و نظارت بر عملیات بهسازی و احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهرها و روستاها نیز از جمله این اقدامات هستند.

هاشمی در ادامه به برگزاری راهپیمایی نمادین دانش آموزان نهبندانی در 11 اسفند به مناسبت روز بهداشت محیط اشاره کرد و افزود: دانش آموزان شرکت کننده در این راهپیمایی با استفاده از دستکش و کیسه زباله ضمن پاکسازی محوطه ها و محیط زیست پیرامون خود، بر ضرورت حفظ و صیانت از محیط زیست و حریم بهداشت عمومی از سوی آحاد جامعه تاکید کردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهبندان در پایان تهیه و نصب پرده نوشته حاوی پیام های آموزشی و بهداشتی در میادین پر رفت و آمد و سخنرانی تنی چند از مسئولین و کارشناسان در اجتماعات دانش آموزی را از دیگر برنامه های شبکه بهداشت و درمان این شهرستان عنوان کرد.

کد مطلب 847037

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