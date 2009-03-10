نتانیاهو درپی تداوم مذاکره با سوریه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، "دور گالد" از نزدیک ترین مشاوران سیاسی بنیامین نتانیاهو با اعلام این مطلب گفت: روابط عادی ما با سوریه تنها در صورتی برقرار می شود که اسرائیل به مناقشه خود با فلسطینیها پایان بدهد.

مشاور سیاسی مامور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی در ادامه افزود : نتانیاهو این نکته را روشن کرده که در حال حاضر به پرداختن به موضوع فلسطین تمایل دارد. افرادی که می گویند نتانیاهو مذاکرات صلح با سوریه را آغاز می کند برداشتی اشتباه از سیاست نتانیاهو در سال 1998 دارند. در آن سال نتانیاهو تماسهایی را با سوریه برقرار کرده بود.

این در حالی است که، "ناصر ابوشریف" نماینده جنبش جهاد اسلامی در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آمدن بنیامین نتانیاهو در بستری از ترس در رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد و اکنون صهیونیستها به شدت از آنچه در پیرامون آنها می گذرد، نگرانند.

وی ادامه داد: قدرت روز افزون مقاومت در فلسطین، لبنان یا حتی در میان کشورهای اسلامی و عربی همگی به شدت صهیونیستها را نگران کرده است و بخاطر همین نگرانی ها هم یک راستگرای افراطی توانست رای بیاورد.

ابوشریف، انتخاب نتانیاهو را ناشی از مسائل داخلی این رژیم ندانسته و آنرا به شدت تحت تاثیر مسائل خارجی اعلام کرد.