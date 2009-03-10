به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، شیخ امان کینگومب مشاور معنوی کمیته برگزار کننده این مراسم گفت: ما برای کلیساهای مسیحی از فرقه های مختلف دعوتنامه هایی ارسال کرده ایم تا به این مراسم ملحق شوند، تا کنون تأییدیه هایی برای حضور آنها در این رویداد تاریخی دریافت کرده ایم.

ده ها هزار مسلمان از تمام اقشار جامعه قرار است در این جشنها شرکت کنند، برگزاری یک راهپیمایی در دوشهر لیلونگ و بلانتایر از جمله برنامه های این مراسم است. مسیحیان فرقه های مختلف در این فعالیت ها شرکت خواهند کرد و براساس اظهارات برگزارکنندگان پاسخ آنها به این دعوتها فوق العاده بوده است.

رهبران مسیحی تأکید کردند که حضور آنها در این نوع رویدادها می تواند به درک آنها درباره دین اسلام و مسلمانان کمک کند.

کشیش جورج بولیا دبیرکل کنفرانس اسقفهای کاتولیک مالاوی به عنوان بزرگترین فرقه مسیحی کشور گفت: برخی مسائل درباره اسلام و مسلمانان وجود دارد که مورد سوء تفاهم مسیحیان است. بنابراین اگر بتوانیم در رویدادهایی از این دست حاضر شویم، زمانی برای درک این مسائل فراهم شده است.

مسلمانان مصرانه اظهار داشتند که برقراری ارتباط با هموطنان مسیحی در روز میلاد پیامبر اعظم اقدامی در راستای نمادینه کردن وحدت در این کشور متکثر دینی است.

شیخ کینگومب گفت: ما با این اقدام نشان می دهیم که وحدت تمام انسانها هدف غایی تعالیم اسلام است، ما پیامی از صلح و وحدت را میان پیروان ادیان و اعتقادات مختلف ارسال می کنیم.

اسلام پس از مسیحیت دوم دین بزرگ مالاوی است. آمار رسمی تعداد مسلمانان را 12 درصد از جمعیت کشور می داند اما سازمانهای اسلامی این رقم را 36 درصد اعلام کرده اند.

ماریس مونتهالی دبیرکل کمیته امور عمومی سازمانهای دینی نیز از این اقدام مسلمانان برای تقویت روحیه وحدت استقبال کرد و گفت: وحدت و همزیستی صلح آمیز میان ادیان مهمترین مؤلفه برای ثبات پذیری هر ملتی است.

دولت نیز از ابتکار عمل مسلمانان به عنوان اقدامی در مسیر درست تجلیل کرد.

پاتریشیا کلیاتی وزیر اطلاعات و آموزش مدنی مالاوی گفت: ما به عنوان دولت این کشور به شدت از همزیستی های بین دینی استقبال می کنیم ، اگر یادبگیریم همزیستی داشته باشیم هرگز شاهد وضعیتی نخواهیم بود که پیروان ادیان برسر اخلافات اعتقادی خود بایکدیگر مبارزه کنند.