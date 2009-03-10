مراسم شاهنامه خوانی در شهرستان الیگودرز برگزار می شود

مصطفی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: جلسات هفتگی انجمن سخن "شاهنامه خوانان" الیگودرز به صورت دو هفته یکبار در مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این جلسه که با حضور پیشکسوتان فرهنگ و هنر شهرستان و جوانان علاقمند برگزار می شود، مشتمل بر شاهنامه خوانی و نقد و بررسی اشعار شاهنامه و افکار حکیم بزرگ طوس می باشد.

این مسئول ضمن دعوت از همه علاقمندان برای حضور در مراسم شاهنامه خوانی، یادآور شد: این مراسم و نشست های تخصصی جنبی آن دو هفته یکبار در شامگاه دوشنبه برگزار خواهد شد.

کتاب راهنمای گردشگری الیگودرز به چاپ رسید

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز در ادامه با اشاره به تمهیدات این اداره برای ایام نوروز، بیان داشت: با نزدیک شدن به ایام نوروز و آغاز مسافرتهای نوروزی، کتاب راهنمای گردشگری الیگودرز مشتمل بر معرفی آثار تاریخی، جاذبه های گردشگری، صنایع دستی، آداب و رسوم و اماکن فرهنگی شهرستان به چاپ خواهد رسید.

محمدی ادامه داد: این کتاب علاوه بر معرفی شهرستان الیگودرز به تمام نیازها و ضروریات مورد نیاز مسافران از قبیل تلفن های ضروری شهرستان، مکان های اقامتی نوروز، آدرس برخی اماکن ضروری از جمله بیمارستان ها، داروخانه ها، مساجد، پمپ بنزین ها و برخی ادارات پاسخ خواهد داد.

وی یادآور شد: این کتاب با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز چاپ و در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.

نخستین کتابچه جیبی داستان های کوتاه نویسندگان لرستانی انتشار می یابد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز گفت: به همت انجمن قلم و داستان نویسی الیگودرز و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نخستین کتابچه داستان های کوتاه در قطع جیبی تحت عنوان "کیچه ی 1" مشتمل بر داستان های کوتاه نویسندگان استان لرستان به چاپ خواهد رسید.

محمدی یادآور شد: موضوع این کتاب با تاکید بر رسالت آثار مکتوب در جامعه امروز و در دو بخش "مذهبی " با تاکید بر امر به معروف و نهی از منکر، نماز، انتظار و "اخلاقی و اجتماعی" با تاکید بر وحدت، انضباط اجتماعی، ازدواج آسان، فرهنگ ایرانی و اسلامی ،امید و نشاط به چاپ می رسد.

وی ضمن دعوت از همه نویسندگان لرستانی برای ارسال اثر، خاطر نشان کرد: داستان های ارسال شده باید در قالب 55 یا 110 کلمه باشد و هر نویسنده می تواند حداکثر سه اثر را به آدرس الیگودرز- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و یا به شماره 06642220960 فکس کند.

این مسئول یادآور شد: داستان نویسان استان لرستان می توانند تا تاریخ بیست و دوم اسفند سالجاری آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

تعداد کانون های مساجد الیگودرز افزایش می یابد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز همچنین از افزایش تعداد کانون های مساجد این شهرستان خبر داد و افزود: در پی دستور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در خصوص گسترش کانون های فرهنگی هنری مساجد در استان لرستان، اعضای فعال برخی مساجد شهرستان الیگودرز برای تاسیس کانون فرهنگی هنری در این مساجد اعلام آمادگی کرده اند.

محمدی یادآور شد: مدارک این مساجد در دست بررسی و پس از صدور مجوز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان فعالیت این کانون ها آغاز خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سه کانون فرهنگی هنری در این شهرستان موجود بوده که در آینده نزدیک تعداد آنها افزایش خواهد یافت.