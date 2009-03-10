9 هتل و 10 مجتمع بین راهی در یزد احداث می شود

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، قرار است این مجموعه ها تا سه سال آینده آماده بهره برداری شوند.

وی افزود: هم اکنون کار طراحی چهار مجتمع بین راهی در این استان آغاز شده و پیش بینی می شود این تعداد زودتر از زمان یاد شده آماده بهره برداری باشند.

سیفی خاطرنشان کرد: هتلها نیز هم به صورت سنتی و هم به صورت جدید و مدرن احداث می شود تا علاوه بر افزایش تختهای اقامتی استان، پاسخگوی همه سلایق نیز باشیم.

وی عنوان کرد: علاوه بر این در تعطیلات نوروز امسال و با توجه به حجم مسافران نوروزی، 14 سرویس بهداشتی جدید به مجموعه 43 سرویس گذشته اضافه خواهد شد.

سیفی با اشاره به اینکه رشد خدمات مورد نیاز برای ارائه به گردشگران در استان یزد در چند سال اخیر قابل قبول و چشمگیر بوده است، بیان داشت: در سال 84 حدود 23 هتل و تعداد تختها یک هزار و 400 مورد بود اما این آمار در سال گذشته به 40 هتل با بیش از دو هزار و 600 تخت رسیده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی استان یزد همچنین با اشاره به اینکه یزد رتبه چهارم گردشگری کشور را به خود اختصاص داده است،‌ عنوان کرد: یزد به لحاظ ظرفیتهای بالای طبیعی و تاریخی یک پایلوت گردشگری به شمار می رود از اینرو تکمیل زیرساختها برای جذب گردشگران بیشتر و جلب رضایت و تامین رفاه آنها ضروری است.

وی پیش بینی کرد: نوروز امسال 3.5 میلیون گردشگر به استان یزد وارد شوند.