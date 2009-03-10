خودتحقیری در نظام آموزش و پرورش مانع رشد این نظام می شود

رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: خودتحقیری و ندیدن نکات قوت در خود باعث می شود تنها نکات منفی را در مورد خود ببینیم و نتوانیم به دید کامل و عادلانه ای در مورد خود دست یابیم.

وی ادامه داد: خودتحقیری در میان دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش اثرات منفی فراوانی به دنبال دارد و باعث می شود دانش آموزان نیز به تبعیت از دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش، خودتحقیری را بیاموزند و تنها به سرزنش خود بپردازند.

این مسئول عنوان داشت: همچنین تحقیردیگران و ندیدن نکات قوت آنها نیز تاثیرات منفی دارد و این امر نیز مانند خودتحقیری، تاثیرات منفی زیادی در نظام آموزش و پرورش دارد.

زمانی افزود: لازم است همه دست اندرکاران آموزشی و پروشی به اهمیت تشویق دانش آموزان و اثرات منفی تحقیر به صورت کامل واقف باشند و فقط انتقادها را بیان نکنند، بلکه نقاط مثبت را نیز بیان کنند.

خودتحقیری در دانش آموزان به شکوفا نشدن استعدادهای آنها منجر می شود

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: خودتحقیری در میان دانش آموزان به شکوفا نشدن استعدادهای آنها منجر می شود که این امر، ضررهای کوتاه مدت و بلندمدت به همره دارد.

زمانی عنوان داشت: وقتی دانش آموزان خودتحقیری را بیاموزند، دیگر تواناییهای نهفته خود را جدی نمی گیرند که در نتیجه این امر، بسیاری از استعدادهای آنها شکوفا نمی شود.

وی افزود: از لازمه های پیشرفت در زمینه های مختلف، باور داشتن استعدادهای خود و دیگران و عدم انکار آنها است.

این مسئول اظهار داشت: یکی از دلایل عدم پیشرفت دانش آموزان در یک درس خاص، خودتحقیری و نیز انکار استعداد دانش آموز در آن درس از سوی خود وی یا سایر دست اندرکاران آموزشی و پرورشی است که این امر، ضرورت خودداری از خودتحقیری و تحقیر دیگران و نیز توجه به استعدادها را بیش از پیش آشکار می کند.

زمانی در خصوص تحقیر استعدادها خاطرنشان کرد: صرف نظر از مباحث فوق، تحقیر استعدادها به خصوص تحقیر استعدادهای دیگران از نظر اخلاقی عملی ناپسند است و همه انسانها باید همواره به صورت جدی از این عمل خودداری کنند.