به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با موضوع "هماهنگی برنامه‌های قرآنی مشترک سال 1388" در محل معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، محمود واعظی معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تلاش‌های صورت‌گرفته در عرصه بین‌الملل سازمان را ناکافی دانست و نمود بیشتر فعالیتهای قرآنی در خارج از کشور را خواستار شد.

وی با اشاره به لزوم انجام کارهای عمیق‌تر در این زمینه تصریح کرد: باید از ارائه کارهای سطحی در زمینه فعالیت‌های قرآنی پرهیز کرد.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اینکه باید راه فعالیتهای قرآنی را به منظور همکاری بیشتر با رایزنی‌ها هموار کرد، افزود: باید برای هر یک از رایزنی‌ها برنامه‌ای جداگانه درنظر گرفته شود.



وی ضمن قدردانی از فعالیتهای خوب و ارزشمند رایزنی‌ها از آنها خواست پس از انجام مقدمات لازم در کشورهای مقصد به انجام فعالیتهای قرآنی خود در محافل مردمی این کشورها بپردازند.

واعظی با اشاره به اینکه برای تحقق این امر نیازمند برنامه‌ای نهادینه هستیم ، بر لزوم استمرار فعالیتهای قرآنی تأکید کرد.



