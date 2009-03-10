به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول برگزاری مسابقات جام جهانی بازیهای رایانه‌ای (ESWC) در حاشیه برگزاری این مسابقات اظهار داشت: هدف از برپایی جام جهانی بازیهای رایانه‌ای در کشورهای مختلف از جمله ایران آشنایی جوانان با جدیدترین محصولات و پی‌بردن به نقاط ضعف و قوت تولیدات شرکتهای حامی این مسابقات است.

وی افزود: در این دوره نیز که هفت روز به طول می انجامد از بین 128 نفر متقاضی که به مرحله نهایی صعود کرده‌اند 3 نفر به عنوان برنده انتخاب خواهند شد و به فرانسه اعزام می‌شوند.

یوسف‌‌نژاد اضافه کرد: به دلیل نبود سرعت اینترنت مناسب و عدم رقابت آنلاین با رقبای خارجی، شرکت کنندگان ایرانی تنها در بخش فوتبال به رقابت داخلی و جهانی می‌پردازند.

مسئول برگزاری مسابقات جام جهانی بازیهای رایانه‌ای ایران با بیان اینکه این مسابقات تنها برای آقایان و بدون محدودیت سنی برگزار می‌شود، افزود: 80 درصد شرکت کنندگان این مسابقات دانش‌آموز و دانشجو هستند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات جام جهانی بازیهای رایانه‌ای در بیش از 50 کشور جهان گفت: از این تعداد، منتخبان به کشور فرانسه که مبتکر این مسابقات بوده است اعزام و به رقابت می‌پردازند.

یوسف‌نژاد افزود: ایران در طی سالهای گذشته در بخش بازی فوتبال توانسته از گروه خود صعود کند ولی به دلیل نبود امکانات و برخی مسائل از صعود به مراحل بالاتر بازمانده‌ است.

یوسف‌نژاد تاکید کرد: بازی رایانه‌ای در بسیاری از کشورها یک شغل حرفه‌ای به شمار می‌رود و مسابقات در کشورهای دیگر متنوع و بسیار بیشتر از ایران است به همین دلیل توان آنها در مقابل جام جهانی بازی‌های رایانه‌ای بالاتر از ایران است.

وی گفت: Electronic Sport World Cup توسط یک شرکت فرانسوی تاسیس شد. این شرکت از سال 1999میلادی تا به حال به صورت تخصصی در زمینه برگزاری مسابقات بازی های ویدیویی و همچنین توسعه تکنولوژی های مرتبط با بازی های تحت شبکه فعالیت داشته است. این شرکت مستقل خصوصی در ابتدا با نام Ligarena شروع بکار کرد ولی پس از مدتی به نام Games-Services تغییر نام یافت.

یوسف نژاد افزود: جام جهانی بازی های رایانه‌ای برای اولین بار در سال 2003 میلادی برگزار شد. برگزارکننده فرانسوی این مسابقات با هدف راه اندازی لیگ جهانی و ارتباط نزدیک‌تر میان کشورها و علاقمندان به بازی‌های رایانه‌ای این مسابقات را برگزار می کند. همه ساله بیش از 50 کشور دنیا مسابقات مقدماتی ESWC را در کشورشان برگزار می کنند پس از مشخص شدن قهرمانان هر کشور، گرد هم خواهند آمد تا با هم برقابت بپردازند.