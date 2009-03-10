معابر شیراز هنوز برای میزبانی مسافران نوروزی آماده نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، هر ساله با نزدیکی به ایام نوروز، شیراز رنگ و بوی شهر تکانی به خود می گرفت و شهرداری و متولیان امر با رنگ آمیزی و نظافت معابر شهری به زیباسازی شیراز کمک می کردند هرچند که این امر شاید با کیفیت مطلوبی همراه نبود اما حداقل این گونه کارها کم و بیش انجام می شد.

در سال گذشته نیز شهرداری شیراز آنقدر دیر وارد زیباسازی و رنگ آمیزی معابر شهری شد که تا پس از ایام نوروز نیز همچنان مشغول به این کار بود و این مسئله باعث تعجب شهروندان و حتی گردشگران نوروزی شده بود که چرا قبل از نوروز متولیان امر وارد این مقوله نشده بودند.

با توجه به اتفاقات سال گذشته به نظر می رسید امسال باید شرایط بهتر از گذشته باشد اما تا امروز شهرداری شیراز وارد عرصه زیباسازی شهری نشده و اغلب بلوارهای شهر هنوز در دست رنگ آمیزی و آماده سازی قرار نگرفته اند و این امر گلایه شهروندان و نارضایتی آنها را در پی داشته است.

باید در نظر داشت که بر اساس آمارهای موجود نوروز امسال حدود چهار میلیون مسافر و گردشگر وارد استان فارس و شهر شیراز شدند و چنانه شهری با این تعداد مسافر برای ایام نوروز، چهره ای کثیف و کهنه داشته باشند در طرز تفکر مسافران و رغبت آنها برای سفر دوباره به این شهر تاثیر خواهد گذاشت.

رنگ آمیزی بلوارها، تنظیف دیوارها از پوسترها و اعلامیه ها، پاکسازی پیاده روها از رنگ های کهنه و رنگ آمیزی جدید، مرمت برخی معابر نامناسب و فرسوده و ... همواره از جمله مسائلی بوده که در ایام قبل از نوروز در سطح شهر شیراز تا پیش از این، مورد توجه قرار می گرفت و برای انجام آن برنامه ریزیهای خاص و ویژه ای وجود داشت اما امسال و سال گذشته به این امر آنچنان که باید باشد مورد توجه قرار نگرفته و معابر شهری همچنان گرد و غبار یکساله و چند ساله خود را حفظ کرده تا مردم شیراز از این جریان گله مند باشند.

مسائل اخیر سئوال از شهردار زیباسازی شهر را به تاخیر انداخت

نائب رئیس شورای شهر شیراز در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: در مدت اخیر مسئله پیش بینی نشده طرح سئوال از شهردار شیراز از سوی شورا برای این سازمان پیش آمد و این امر باعث شد که کار زیباسازی شهر شیراز تاکنون آغاز نشده باشد.

سعید موسوی افزود: اما برای این امر صحبتها و هماهنگیهای لازم با مجموعه شهرداری شیراز صورت گرفته و کار زیباسازی و آماده سازی معابر شهری برای ایام نوروز از امروز آغاز شود.

خبرگزاری مهر در گزارشی که چندی پیش منتشر کرد نسبت به تبعات ناشی از تاخیر در اعلام نظر نهایی شورای شهر پیرامون پاسخ های شهردار و سردرگمی اعضای مجموعه شهرداری شیراز هشدار داده بود و باید در نظر داشت که تاخیر بیش از اندازه در اعلام نظر نهایی در مورد پاسخهای شهردار نه تنها در آماده سازی معابر بلکه در آینده نسبت به سایر امور مرتبط با حوزه های مسئولیتی شهرداری نیز تاثر نامناسبی خواهد داشت.

در عین حال شهرداری شیراز نیز نباید تا اعلام نظر نهایی منتظر مانده و از مسئولیتهای خود صرفنظر کند تا خدمات رسانی به مردم شهر و آماده سازی معابر دچار افت کیفی و کمی شود.

نائب رئیس شورای شهر شیراز همچنین در پاسخ به این سئوال که "با توجه به وقت کم، شهرداری چگونه می تواند نسبت به معابر شهری شیرازاقدام کند"، افزود: نیروهای شهرداری پرسنل پرتلاش و کارایی هستند از این رو شهرداری می توانند تا قبل از فرارسیدن ایام نوروز نسبت به آماده سازی معابر شهری اقدام کرده و کار را به پایان برساند.

موسوی گفت: در عین حال این مسئله برای ما نیز حساس و قابل توجه بوده و بازهم به مسئولان و متولیان امر مراتب را گوشزد خواهیم کرد.