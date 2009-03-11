400 میلیون دلار فرش از ایران صادر شد

محمد رضا عابد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، با بیان اینکه این میزان فرش در طول 10 ماهه اول سالجاری از ایران صادر شده است، اظهار داشت: میزان صادرات فرش در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2.5 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه فرش ایران به بیش از 100 کشور دنیا صادر می شود، خاطر نشان کرد: مهمترین خریداران و کشورهایی که فرش دستباف ایران به آنها صادر می شود کشورهای اروپایی، آمریکا و همین طور کشورهای خاورمیانه و کشورهای آسیایی هستند.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه مرکز ملی فرش ایران در راستای متولی گری فرش دستباف در سال 83 تاسیس شده است، یادآور شد: این مرکز اقدامات موثری در طول دوران کوتاه حضور خود در زمینه توسعه صادرات فرش، هدفمند کردن تولیدات فرش و منزلت دادن به قالی بافان از نظر بیمه و آموزش های لازم برای ارتقای صنعت فرش بافی در کشور انجام داده است.

بیمه درمانی دست اندر کاران فرش در انتظار تایید شورای نگهبان

عابد همچنین با اشاره به برنامه های مرکز ملی فرش ایران در زمینه منزلت دادن به بافندگان، افزود: پیش از این بیمه از کار افتادگی و بیمه بازنشستگی برای دست اندرکاران فرش وجود داشت که خیلی به دلیل عدم وجود بیمه درمانی از آنها استقبال نمی شد.

وی تصریح کرد: با پیگیریهای متعددی که در این زمینه انجام شد طرح بیمه درمانی بافندگان فرش در جلسه هیئت دولت مطرح و پس از ارائه به صورت طرح یک فوریتی در مجلس به تصویب نهایی رسید.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد: طرح بیمه خدمات درمانی دست اندرکاران صنعت فرش با تصویب شورای نگهبان به زودی برای اجرا ابلاغ شود.

عابد یادآور شد: در این طرح 20 درصد هزینه بیمه را دولت متقبل شده و تنها هفت درصد آن توسط بافندگان پرداخت می شود.

فرش لری همچنان اصالت خود را حفظ کرده است/ آمادگی برای احیا نقشه فرش لرستان

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر آمادگی این مرکز برای تهیه نقشه فرش لرستان، ابراز امیدواری کرد: با در نظر گرفته بودجه ای که در زمینه تحقیقات در نظر گرفته شده است به زودی الگوی مناسب فرش لرستان عرضه شود.

عابد با بیان اینکه طرح تهیه شده به عنوان نقشه فرش لرستان به دنیا عرضه خواهد شد، یادآور شد: متاسفانه تاکنون فرش لرستان از روی نقشه دیگر استانهای کشور بافته می شده است.

وی خاطر نشان کرد: مرکز ملی فرش ایران آمادگی خود را برای تامین هزینه های مورد نیاز برای تهیه نقشه فرش لرستان اعلام می کند.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صادرات فرش لری به کشورهای مختلف دنیا، یادآور شد: خوشبختانه فرش لری همچنان اصالت خود را حفظ کرده است.

دو مرکز آموزش فرش بافی در لرستان احداث می شود

عابد در ادامه با اشاره به مصوبات سفر اول هیئت دولت به لرستان در زمینه احداث مراکز آموزش فرشبافی، خاطر نشان کرد: در زمینه احداث این مرکز در خرم آباد اعلام آمادگی کردیم که به زودی این مرکز در لرستان پایه گذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین با همکاری و پیگیری نمایندگان بروجرد در مجلس یک مرکز آموزش فرش بافی دیگر نیر علاوه بر خرم آباد در شهرستان بروجرد نیز احداث می شود.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران ابراز امیدواری کرد: با افزایش مراکز آموزش فرشبافی در لرستان دانش آموختگان هنر فرش بتوانند با همکاری با تشکل های خصوصی مختلف ضمن گسترش آموزش ها در این استان کیفیت فرش لرستان را ارتقا دهند.

جشنواره ملی فرش دستباف در شهریور سال آینده برگزار می شود

عابد همچنین با اشاره به برگزاری اولین جشنواره های فرش دستباف در 27 استان کشور در طول سال گذشته، افزود: در سالجاری نیز به مدت دو ماه است که دومین دوره از این جشنواره ها در استان های مختلف کشور در حال برگزاری است.

وی ابراز امیدواری کرد: دومین جشنواره ملی فرش دستباف ایران در شهریور ماه سال آینده در نمایشگاه فرش تهران برگزار شود.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران هدف از برگزاری این جشنواره ها را تکریم هنرمندان فعال صنعت فرش و تقدیر از فرش بافان نمونه در استان های مختلف کشور دانست.