انسداد مرزها ؛ ضامن امنیت ملی و آسایش مرزنشینان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مرزهای شرقی ایران از مهمترین مرزهای کشور به شمار می روند، این مرزها از تایباد آغاز می شود و تا مرزهای دریایی ایران تا دریای عمان ادامه می یابد.

از آنجا که افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک جهان است هم مرزی با این کشور و بحث قاچاق مواد مخدر مشکلات بسیاری را برای ایران به وجود آورده است.

ورود افاغنه غیرمجاز از مرزهای شرقی به کشور نیز خسارات فراوانی را به ایران وارد کرده است، در این میان نمی توان از دسیسه های استعمارگران و دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی در مرزهای شرقی ایران به راحتی چشم پوشید قاچاق سوخت جدیدترین معضل در مرزهای شرقی است و قاچاق کالا نیز یکی دیگر از معضلات مرزهای شرقی ایران بشمارمی رود.

تنها با حضور در مناطق مرزی و مشاهده مستقیم فعالیتهای نیروهای انتظامی می توان تا حدودی موقعیت این مناطق و نحوه خدمت در مرزهای شرقی را درک کرد.

در مرزهای شرقی می توان معنی جمله "جان در کف دست گرفتن" را فهمید و در لحظاتی که هرآن امکان حمله اشرار و درگیری با آنها وجود دارد معنی از جان گذشتن را با تمام وجود متوجه شد. هیچ عاملی نمی تواند انسان را به خدمت در این مناطق پرمخاطره بگمارد مگر ایمان قوی و عشق به وطن و هموطن.

بی شک اگر امروز تا حدودی امنیت در مناطق مرزی کشور برقرار است حاصل خون صدها آزادمرد و از خودگذشتگی نیروهای انتظامی است.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان با توجه به ضرورت مقوله اطلاع رسانی و آگاهی به نقش رسانه ها در ایجاد امنیت زمینه بازدید خبرنگاران استان کرمان مرزهای شرقی کشور را فراهم کرد و بدین ترتیب اصحاب رسانه استان در سفری یک روزه به استان سیستان و بلوچستان، توانستند از مرزهای شرقی ایران بازدید کردند.

سردار محمد رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سفر بنا به درخواست تعدادی از خبرنگاران رسانه های گروهی استان کرمان انجام شد.

وی هدف از انجام این سفر را آشنایی خبرنگاران با اقدامات پلیس در مرزهای شرقی و به ویژه انسداد بخشی از این مرزها ذکر کرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان با اشاره به تاثیرات مرزهای شرقی بر کرمان به جهت هم مرزی این استان با سیستان و بلوچستان، توجه و حساسیت خبرنگاران کرمان نسبت به این امر را قابل تحسین دانست.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به مرزهای شرقی کشور، خبرنگاران استان قرار بود از مرزهای ایران و افغانستان بازدید کنند که همزمان با نخستین شب حضور اصحاب رسانه استان کرمان در زاهدان نیروهای انتظامی با گروهی از اشرار در این مناطق درگیر شدند و در این عملیات پنج تن مواد مخدر کشف و معدوم شد.

معاون اجتماعی قرارگاه عملیاتی رسول اکرم (ص) در گفتگو با مهر از هلاکت 6 نفر از اشرار در این عملیات خبر داد و افزود: به علت ادامه پاکسازی منطقه، خبرنگاران از مرزهای مشترک ایران وپاکستان بازدید کردند.

در بحث ایجاد امنیت و مراقبت از مرزها، انسداد مرزها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نظام جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن بسیاری از جوانب، انسداد مرزها را در دستور کار قرار داده است و اعتباراتی را برای این امر در نظر گرفته است و انسداد مرزهای شرقی با عوامل فیزیکی، الکترونیکی، اپتیکی انجام می شود.

600 میلیون دلار طی دو سال صرف انسداد مرزها شده است

طی دو سال گذشته 600 میلیون دلار صرف انسداد مرزها شده است و برای تکمیل این طرح به سه هزار میلیارد تومان بودجه در آینده نیاز است.

جانشین مرزبانی قرارگاه عملیاتی رسول اکرم (ص) در زمینه کنترل مرزهای شرقی گفت: طرح ملی انسداد مرزها از طریق کانال زنی، دیوار کشی، الکترونیکی و حضور نیروهای انسانی از سالهای گذشته آغاز شد و به صورت مطلوبی ادامه دارد.

سرهنگ محمد حسینی شفا بدون ارائه آمار مربوط به میزان اعتبارات هزینه شده برای انسداد مرزهای شرقی و حجم انسدادهای صورت گرفته در این مناطق، افزود: انسداد الکترونیکی مرزها خروجی خوبی داشته است و تاکنون بخشهایی از مرزهای شرقی ایران در گزیک، زابل و میرجاوه با عوامل الکترونیکی مسدود شده است و انسداد الکترونیکی مرز تایباد به طور کامل انجام شده است.

جانشین مرزبانی قرارگاه عملیاتی رسول اکرم (ص) با اشاره به این نکته که انسداد الکترونیکی، وضعیت مرزها را شفاف و محکم می کند، گفت: انسداد فیزیکی و الکترونیکی مرزها بدون یکدیگر جواب نخواهد داد و این انسدادها مکمل یکدیگر هستند.

حسینی شفا در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: بحث امنیت در سیستان و بلوچستان در مقایسه با چهار سال گذشته از وضعیت مطلوبی برخوردار است و احساس امنیت که یکی از مهمترین اهداف ماست در جامعه جاری شده است.

وی استقرار قرارگاه عملیاتی رسول اکرم (ص) در سیستان و بلوچستان را در ایجاد امنیت و احساس امنیت در این خطه را موثر دانست و با تاکید بر این نکته که هیچ یک از اشرار منطقه برای نیروهای نظامی و انتظامی نقطه قوتی نیستند،گفت: ما شروری مانند عبدالمالک ریگی را عددی حساب نمی کنیم.

مرزهای ایران و پاکستان به میزان 978 کیلومتر است و استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان را در بر می گیرد.

یکی از مناطقی که در این سفر مورد بازدید قرار گرفت مرز میرجاوه بود که 306 کیلومتر از مجموع مرزهای شرقی ایران را شامل می شود.

میرجاوه ویترین مرزهای شرقی ایران

میرجاوه یکی از بخشهای مهم زاهدان است از آنجا که ملاقاتهای مرزی ایران و پاکستان در این مکان انجام می گیرد و ورودی و خروجی مرزبانان در این بخش است، میرجاوه از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.

به نظر می رسد با توجه به موقعیت میرجاوه بتوان این بخش را ویترین مرزهای شرقی ایران نامید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر از مرزهای شرقی کشور، نبود شغل مناسب در این مناطق و وضعیت نامطلوب معیشتی مردم، مرزنشینان را به سوی قاچاق کالا می کشاند.

سرهنگ محمد حسینی شفا در این باره عنوان کرد: دولت به بیش از چهار هزار نفر از مرزنشینان کارت پیله وری ارائه کرده است و برای کمک به مرزنشینان معابری را باز کرده و بدون دریافت حقوق گمرکی، به پیله وران اجازه خرید و فروش برخی کالاها را داده است که این امر در کاهش قاچاق کالا نقش بسزایی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر از یک بازارچه مرزی شرق کشور تعداد بسیاری پیله ور ملبس به لباس های بلوچی که بسیاری از آنها را جوانان تشکیل می دادند در محل معابر کالاهایی چون مرکبات، برنج و دام را از پاکستان تحویل می گرفتند و سیب زمینی و پیاز را به پاکستانی ها تحویل می دادند.

گزارش خبرنگار مهر از مرز میرجاوه حاکی از آن است که حضور نیروهای انتظامی ایران در مرزهای شرقی بسیار باشکوه و محسوس و حضور نیروهای پاکستانی کمرنگ و بی روح است و در واقع کار اصلی حفاظت از مرزها برعهده نیروهای ایرانی است.

خبرنگاران از مبادی رسمی خروج و ورود ایران نیز بازدید کردند و ورود و خروج مردم از مرز ایران و پاکستان را از نزدیک شاهد بودند.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از ورود و خروج روزانه 600 نفر بطور میانگین از این مرز خبر داد.

دهانه "محمد کریم" که در گذشته از معابر مهم قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی بشمار می رفت و اکنون با سد بتنی مسدود شده است یکی از جالب ترین مکان هایی بود که خبرنگاران از آن بازدید کردند.

از آنجا که با انسداد این معبر تردد خودرو در این مکان غیر ممکن شده است، کاروانهای حامل مواد مخدر با استفاده از شتر مبادرت به قاچاق مواد مخدر می کنند و وجود اسکلت شترها در این محدوده نشانگر انجام عملیات و درگیری با اشرار در دهانه محمد کریم بود.

هر چند کارهای بسیاری در مرزهای شرقی ایران انجام شده است اما تا زمانی که تمامی مرزها مسدود نشوند، همچنان خطر در این محدوده جغرافیایی ایران وجود دارد و احساس ناامنی در مرزهای شرقی پابرجاست.

به نظر می رسد مسئولان باید توجه ویژه ای را به مرزهای شرقی کشور داشته باشند و با در نظر گرفتن بودجه های مناسب برای انسداد هر چه سریعتر مرزها، امنیت و آرامش را به مردم هدیه دهند.