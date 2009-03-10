مجلس به پیشنهاد رئیس جمهور عمل کرد / تشریح روش جبران کسری بودجه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر رضا عبداللهی که امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با نحوه جبران کسری بودجه با توجه به حذف 20 هزار میلیارد تومان اعتبار هدفمند کردن یارانه ها از بودجه سال آینده، بیان داشت: نمایندگان مجلس روز گذشته به یکی ازدو پیشنهاد رئیس جمهور عمل کردند چرا که آقای احمدی نژاد در نامه ای به مجلس عنوان کرده بودند که یا 34 هزار میلیارد تومان به هدفمند کردن یارانه ها اختصاص داده شود و یا این عدد صفر شود.

نماینده ماهنشان در مجلس اضافه کرد: کمیسیون تلفیق 20 هزار میلیارد تومان به هدفمند کردن یارانه ها اختصاص داد بنابراین با توجه به اینکه خواسته رئیس جمهور مبنی بر اختصاص 34 هزار میلیارد تومان محقق نشده بود مجلس شورای اسلامی خواسته دیگر دولت مبنی بر حذف این اعتبار را انجام داد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت از اختصاص 20 هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانه ها رضایت نداشت، خاطر نشان کرد: خیلی هم راضی نبودند چون خواسته اصلی آنها اختصاص 34 هزار میلیارد تومان و یا حذف اعتبار بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص نحوه جبران کسری 8 هزار و 500 میلیارد تومانی بودجه، گفت: یک راه این است که این مبلغ از سرجمع بودجه کسر شود یعنی کل بودجه 10 درصد کاهش یابد اما پیشنهاد معقول تر که از سوی دولت نیز مطرح شده است ، این است که 4 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی، 2 هزار میلیارد تومان از بودجه جاری و 2 هزار میلیارد تومان دیگر از حساب ذخیره ارزی برداشته شود.

عبداللهی در عین حال تاکید کرد: با توجه به اینکه 40 درصد اعتبارات حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی اختصاص داده شده است، ما نباید به سمت برداشت از حساب ذخیره ارزی برویم ، بنابراین پیشنهاد ما این است که بدون برداشت از این حساب ، 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی کسر شود و 2 هزار میلیارد تومان از بودجه جاری.

رئیس کمیسیون تلفیق در پاسخ به سئوالی پیرامون قیمت بنزین در سال آینده، گفت: قطعا در سال آینده قیمت حامل های انرژی تفاوت هایی خواهد داشت ، چون ما در بودجه سال آینده هیچ اعتباری برای واردات بنزین و گازوئیل پیش بینی نکرده ایم اما تعیین قیمت حامل های انرژی در اختیار دولت است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در سال آینده بنزین یارانه ای توزیع خواهد شد، گفت: می تواند توزیع شود و یا نشود و این بستگی به نظر دولت دارد.

خبرنگار دیگری از عبداللهی سئوال کرد اگر صفر شدن اعتبارات هدفمند کردن یارانه ها یکی از پیشنهادات دولت بوده پس چرا در جلسه امروز نمایندگان دولت حاضر نشده اند و گفته می شود در اعتراض قهر کرده اند، تصریح کرد: معلوم هم نیست که قهر کرده باشند احتمالا جلسه ای داشته اند تا در رابطه با نحوه جبران 8 هزار و 500 میلیارد تومان رایزنی کنند تا بهترین شیوه اتخاذ شود.

به گزارش مهر ، رئیس کمیسیون تلفیق در پاسخ به سئوال دیگری که کمیسیون چه زمانی در رابطه با حذف 8 هزار و 500 میلیارد تومان از هزینه های بودجه تشکیل جلسه خواهد داد گفت: احتمالا امشب یا فردا در این رابطه جلسه خواهیم داشت.

وی در رابطه با نحوه هدفمند کردن یارانه ها در آینده تاکید کرد: با توجه به حذف اعتبارات هدفمند کردن یارانه ها در بودجه 88 کمیسیون ویژه به روند کار خود ادامه خواهد داد و بعد از تصویب در مجلس دولت می تواند اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این لایحه را در قالب یک متمم از مجلس درخواست کند.

عبداللهی در پایان از گفتگوی رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور پیرامون مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر حذف اعتبارات لایحه هدفمند کردن یارانه ها و نحوه جبران کسری بودجه خبر داد.