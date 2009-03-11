  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

داوریهای سلیقه ای کیفیت مسابقات قرآن را تحت الشعاع قرار می دهد

داوریهای سلیقه ای کیفیت مسابقات قرآن را تحت الشعاع قرار می دهد

کرج - خبرگزاری مهر: یک داور و قاری بین المللی قرآن گفت: داوریهای سلیقه ای در مسابقات قرآنی به چشم می خورد که این امر، مشکلات زیادی به همراه دارد و کیفیت این مسابقات را متاثر می کند.

 صالح اطهری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در بسیاری از موارد شاهد داوریهای سلیقه ای در مسابقات قرآنی کشور هستیم که این امر، نتایج سوء زیادی را به همراه دارد.

اطهری فرد ادامه داد: ملاکهای امتیازدهی بسیاری از داوران مسابقات قرآنی متفاوت است و آنها بر اساس این ملاکهای متفاوت داوری می کنند.

وی عنوان داشت: همچنین تعریف بسیاری از داوران یادشده از قسمتهای مختلف داوری متفاوت است که این امر به همراه ملاکهای متفاوت امتیازدهی باعث می شود داوریهای مسابقات قرآنی بر اساس یک رویه خاص صورت نگیرد.

اطهری فرد افزود: متفاوت بودن معیارهای امتیازدهی یادشده در بخش خواهران بیداد می کند و لازم است در اسرع وقت، راهکارهایی برای هماهنگی رویه داوری مسابقا قرآنی اندیشیده شود.

داوریهای غیرکارشناسی از دیگر مشکلات مسابقات قرآنی است

داور بین المللی قرآن در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: داوریهای غیرکارشناسی از دیگر مشکلات مسابقات قرآنی است و باعث می شود این مسابقات به بهترین شکل برگزار نشود.

اطهری فرد ادامه داد: مدتهاست منتظر اصلاح شدن مشکلات داوریها هستیم، اما متاسفانه هنوز این امر محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات داوریهای مسابقات قرآنی در بسیاری موارد، زمینه بدبینی شرکت کننده ها نسبت به هم و شرکت کننده ها نسبت به داورها و به دنبال آن زمینه غیبتها و تهمتهایی را فراهم می کند که این امر، ضرورت رسیدگی هر چه سریعتر به مشکلات داوریهای قرآنی را بیش از پیش آشکار می کند.

کد مطلب 847082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها