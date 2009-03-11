داوریهای سلیقه ای کیفیت مسابقات قرآن را تحت الشعاع قرار می دهد

صالح اطهری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در بسیاری از موارد شاهد داوریهای سلیقه ای در مسابقات قرآنی کشور هستیم که این امر، نتایج سوء زیادی را به همراه دارد.

اطهری فرد ادامه داد: ملاکهای امتیازدهی بسیاری از داوران مسابقات قرآنی متفاوت است و آنها بر اساس این ملاکهای متفاوت داوری می کنند.

وی عنوان داشت: همچنین تعریف بسیاری از داوران یادشده از قسمتهای مختلف داوری متفاوت است که این امر به همراه ملاکهای متفاوت امتیازدهی باعث می شود داوریهای مسابقات قرآنی بر اساس یک رویه خاص صورت نگیرد.

اطهری فرد افزود: متفاوت بودن معیارهای امتیازدهی یادشده در بخش خواهران بیداد می کند و لازم است در اسرع وقت، راهکارهایی برای هماهنگی رویه داوری مسابقا قرآنی اندیشیده شود.

داوریهای غیرکارشناسی از دیگر مشکلات مسابقات قرآنی است

داور بین المللی قرآن در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: داوریهای غیرکارشناسی از دیگر مشکلات مسابقات قرآنی است و باعث می شود این مسابقات به بهترین شکل برگزار نشود.

اطهری فرد ادامه داد: مدتهاست منتظر اصلاح شدن مشکلات داوریها هستیم، اما متاسفانه هنوز این امر محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات داوریهای مسابقات قرآنی در بسیاری موارد، زمینه بدبینی شرکت کننده ها نسبت به هم و شرکت کننده ها نسبت به داورها و به دنبال آن زمینه غیبتها و تهمتهایی را فراهم می کند که این امر، ضرورت رسیدگی هر چه سریعتر به مشکلات داوریهای قرآنی را بیش از پیش آشکار می کند.