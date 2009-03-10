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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۴۶

توتی به دیدار آرسنال می رسد

توتی به دیدار آرسنال می رسد

فرانچسکو توتی به احتمال فراوان تیم فوتبال رم را در دیدار فرداشب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا مقابل آرسنال همراهی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رم که در دیدار رفت این رقابت ها با نتیجه یک بر صفر مقابل آرسنال تن به شکست داده، فردا شب در ورزشگاه المپیک شهر رم میزبان نماینده انگلستان خواهد بود.

خبرخوشحال کننده برای رمی ها بازگشت فرانچسکو توتی به میدان است. ویتو اسکالا، فیزیوتراپیست باشگاه رم، گفت: او امروز (سه شنبه) با تیم تمرین خواهد کرد. نتیجه آخرین آزمایش او منفی بود که این امر خبرخوبی به حساب می آید. توتی چنانچه در این مرحله از ناحیه زانو احساس درد کند امری کاملا طبیعی است. با شناختی که از او دارم می دانم که همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا رم را در دیدار چهارشنبه شب مقابل آرسنال همراهی کند.

کد مطلب 847083

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