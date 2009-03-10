به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت آزمایشی قاصدک کتاب با همکاری ستاد کارآفرینی شهر تهران و شهرداری منطقه 6 با حضور جمعی از اهالی این منطقه در پارک لاله تهران به مدت یک هفته آغاز شد. در این کتاب‌فروشی سیار بیش از 400 عنوان کتاب با موضوع کودک و نوجوان ارایه شده است.

رامتین فرزاد مدیر روابط عمومی مجتمع مطبوعات تخصصی ـ مجری برگزاری طرح ملی قاصدک کتاب - گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی ـ فرهنگی پارک لاله و در دسترس بودن این منطقه برای مردم مرکز شهر، اولین نمونه این کتاب‌فروشی‌های سیار، از امروز فعالیت رسمی خود را آغاز می کند. کتاب‌های ارایه شده در این قاصدک در هماهنگی با انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان تهیه شده و بیش از 400 عنوان کتاب در موضوعات مختلف علمی، فرهنگی، هنری و آموزشی را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون رایزنی برای آغاز به کار قاصدک کتاب در شهرهای شمالی کشور در ایام نوروز و در استانداری گیلان پیگیری می‌شود، افزود: پس از اعلام حمایت استانداری گیلان برای حضور قاصدک کتاب در این استان، این طرح با ارسال پیام تبریک عید نوروز کودکان کتابخوان تهرانی به کودکان میهمان و بومی گیلان رونمایی می‌شود. اجرای این طرح در شهرهای مختلف، زمینه گرایش و گسترش کتابخوانی را در میان عموم مردم کشور نهادینه سازد.

این کتابفروشی از امروز 20 اسفند تا 25 اسفند ماه هر روز از ساعت 9 صبح تا 8 شب در ضلع شمالی پارک لاله، روبروی زمین بازی مرکزی کودک برپاست.