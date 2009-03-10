معاون صدا و مدیران رادیو جوان با مراجع عظام دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مکارم شیرازی در این دیدار با تبریک ایام آغاز ولایت امام زمان (ع) و میلاد پیامبر اکرم (ص) با استقبال از گزارشهای تصویری و صوتی ارائه شده نکات، تحولات و برنامهریزیهای کیفی مطرح شده را مثبت و راهگشا ارزیابی کرد و به نکاتی درباره جایگاه رسانه در دنیای امروز اشاره کرد.
ایشان اتفاقات غزه و پیروزی مردم مظلوم فلسطین را در این حادثه ناشی از تاثیر رسانه متعهد جمهوری اسلامی دانست و گفت: رسانههای بیگانه سعی کردند وانمود کنند اسرائیل مظلوم واقع شده و از خود دفاع کرده، اما رسانه ما توانست پیام این مردم مظلوم و واقعیت این حادثه را به دنیا منعکس کند و افکار عمومی در دنیا به شدت تحت تاثیر واقعیت قرار گرفت.
آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به گزارش معاون صدا و مدیر رادیو جوان درباره برنامههایی که برای جوانان ساخته میشود، بر توجه بیشتر به کیفیت نسبت به کمیت تاکید کرد و گفت: شعار ما مسلمانان تکیه بر بهتر بودن است نه بیشتر بودن. اگر این دو توامان شوند که دیگر بهترین است. این فرهنگ باید در رسانههای ما باشد.
ایشان ضمن تاکید بر اتکاء به فرهنگ خود به نقش هدایتگری رسانههای داخلی اشاره کرد و از اصحاب رسانه خواست این نقش را همیشه مورد عنایت خود قرار دهند و بدانند هدف و جذابیت هم در یک برنامه قابل جمع هستند و البته این کار بسیار ظریف و هنرمندانه است.
آیتالله مکارم شیرازی مجموعههای دینی اخیر صدا و سیما را بهترین نمونه برای اثبات این نکته دانست و گفت: امیدوارم در برنامههایی که برای رادیو جوان دارید بتوانید روز به روز موفقتر، اثرگذارتر و پرجاذبهتر باشید.
آیتالله نوری همدانی نیز در دیدار با مدیران رادیو جوان ضمن تبریک ایام مبارک میلاد پیامبر (ص)، دربار کارکردهای رسانه رادیو، به ویژه رادیو جوان با توجه به اقبال مخاطبان به آن صحبت کرد.
ایشان مهترین کاربرد این رسانه پرشنونده رادیویی و سایر رسانهها را در عرصه جهان اسلام، دعوت به وحدت مسلمانان و پرهیز از اختلاف دانست و خطاب به مسئولان رادیو جوان گفت: کار شما بسیار مقدس، خوب و هدایت جوانان است که از هدایتهای دیگر بسیار مهمتر است.
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